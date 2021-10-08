Грузинский кризис: как инцидент с Саакашвили повлияет на Украину

Киев оказался втянутым в политический кризис в Тбилиси. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и основатель партии "Единое национальное движение", которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство в 2019 году, тайно прибыл в Батуми, а затем приехал в Тбилиси накануне местных выборов в Грузии. В последние годы Саакашвили проживал в Украине и руководил общественной организацией "Офис простых решений". Он вернулся в Грузию, несмотря на то, что действующие власти завели на него несколько политически мотивированных уголовных дел и обвиняли его в превышении должностных полномочий и коррупции. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави и ему грозит шесть лет лишения свободы. "Комментарии" разбирались, зачем Саакашвили приехал в Грузию, несмотря на риск потерять свободу, и какими последствиями его тюремное заключение грозит Украине.



Михеил Саакашвили. Фото из открытых источников





Зачем Саакашвили приехал в Грузию?





В экспертном сообществе существует достаточно версий рискованного поступка экс-президента Грузии, но суть сводится к тому, чтобы помочь склонить чашу весов на сторону грузинских оппозиционных сил в противостоянии с правящей партией "Грузинская мечта". Политический кризис в Грузии тянется с конца 2020 года, когда "Единое национальное движение" и другие оппозиционеры отказались признать результаты парламентских выборов, участвовать в работе парламента нового созыва и потребовали перевыборов.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, победу тогда в очередной раз одержала партия "Грузинская мечта", основанная российским и грузинским олигархом Бидзиной Иванишвили. Однако оппозиционеры утверждали, что результаты выборов были сфальсифицированы, а "мечтатели" практиковали подкупы избирателей, так называемые "карусели", когда одни и те же люди голосовали по 10 раз подряд.

Вмешался Евросоюз: в апреле 2021 года "Грузинская мечта", "Единое национальное движение" и другие оппозиционные силы достигли сделки при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Ее суть следующая: если на местных выборах 2021 года кандидаты от партии власти набирают меньше 43%, тогда правительство Грузии соглашается провести досрочные парламентские выборы. Нервы у "Грузинской мечты" сдали в июле: премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что его партия не будет соблюдать условий сделки Мишеля. "Мечтатели" не были уверены в своей победе на местных выборах. Среди оппозиционных сил возникли сомнения, что выборы будут честными.

Бывший генпрокурор Грузии Давид Сакварелидзе уверен, что Саакашвили — единственный человек, который способен изменить ситуацию в Грузии, где сегодня все процессы контролирует олигархический клан Бидзины Иванишвили. По его мнению, не имеет значения, где бывший президент будет находиться: в тюрьме или на свободе. Сакварелидзе не сомневается, что большинство грузин устали от действующей власти. По его сведениям, из-за обнищания страну покинули 20% жителей.

Также за время нахождения у власти "Грузинской мечты" снизилась инвестиционная привлекательность Грузии, увеличился уровень преступности и безработицы, снова появилось кумовство и непотизм на госслужбе. Яркий пример – действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили — до мозга костей человек Иванишвили, до прихода в политику работавший сотрудником его банка "Карту". По словам Сакварелидзе, Саакашвили приехал в Грузию скрытно, поскольку власти могли воспрепятствовать посадке самолета с ним на борту.

Сотрудник "Грузинского центра стратегического анализа" Гела Васадзе считает, что целью поездки Саакашвили в Грузию было помочь "Единому национальному движению" мобилизовать электорат в день голосования 2 октября и без его участия добиться этого не получилось. По мнению Васадзе, для действующей власти лучшим раскладом было нахождение Саакашвили в Украине, вдали от грузинской политики, поскольку, даже находясь в тюрьме, он представляет угрозу для "Грузинской мечты".

Директор центра Eurasia Democracy Петр Залмаев полагает, что у Саакашвили больше сторонников в Грузии, чем в Украине, и он знал, что его арестуют, но благодаря своему приезду сумел вдохновить оппозицию. В Грузии нет политиков уровня Саакашвили по своей компетенции, авторитету и умению принимать сложные нестандартные решения, рисковать, когда это нужно. Саакашвили хорошо знают в политическом истеблишменте западных стран. Он познакомился с Джо Байденом задолго до того, как тот стал президентом США.





Насколько эффективна тактика оппозиции?





Нет единого мнения на счет эффективности политтехнологического хода Саакашвили и оппозиции. Эксперт Центра "ПРИСП" Георгий Чижов весьма скептически оценивает возвращение Саакашвили в Грузию ради повышения популярности "Единого национального движения". По его мнению, Саакашвили допустил грубую ошибку, поскольку своим появлением мобилизовал не только электорат оппозиции, но и сторонников правящего режима, а устроить революцию и добиться смены власти не получилось. Явка на выборах превысила 50%, что в два раза больше, чем во время второго тура парламентских выборов в ноябре 2020 года.

Политический блогер Олеся Медведева допускает, что Саакашвили приехал в Грузию организовать акции протеста, но не учел, что грузины, как и украинцы, якобы, устали от революций. Основатель тбилисского аналитического центра Sikha Foundation, политолог Арчил Сихурулидзе считает, что Саакашвили запутался в популизме, хоть и сделал многое для развития Грузии, будучи президентом. Сихурулидзе полагает, что у Саакашвили нет поддержки со стороны международного сообщества, поскольку Западу не нужен новый кризис.

Поводом для скепсиса среди части экспертов стали результаты первого тура местных выборов и недостаточная протестная активность оппозиционеров. По официальной информации, "Грузинская мечта" набрала 47% голосов, в то время как "Единое национальное движение" — 31%. На акцию протеста у стен тюрьмы, где держат Саакашвили, собралось свыше 200 человек. Ранее экс-президент говорил, что если хотя бы 100 тысяч грузин соберутся вместе, то никто не сможет их остановить на пути к развитию.

Запад сравнительно мягко отреагировал на арест Саакашвили. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Грузию вернуться к структурным реформам, не акцентируя внимания на нарушениях на избирательных участках. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс призвал грузинские власти обращаться с Саакашвили справедливо, в соответствии с нормами национального законодательства и международного права. Председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш выразил разочарование местными выборами в Грузии.

По оценкам ОБСЕ и Европарламента, выборы были конкурентными и технически хорошо организованными, но обвинения в фальсификациях, отсутствии равных условий для всех политических сил, запугивании и давлении не пошли на пользу процессу голосования. Например, председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе и премьер-министр Ираклий Гарибашвили публично рассуждали о победе своей партии еще до завершения подсчета голосов. Снова одни и те же люди голосовали по нескольку раз. Возле некоторых избирательных участков раздавали деньги, а на других отключали электричество.

С мнением скептиков не согласен сотрудник "Грузинского центра стратегического анализа" Гела Васадзе, который считает достижением Саакашвили назначение второго тура местных выборов. По его мнению, без Саакашвили в Грузии, от популярности которого зависят рейтинги "Единого национального движения", результаты выборов могли быть еще хуже. Несмотря на колоссальный административный ресурс, кандидаты от "Грузинской мечты" не сумели набрать свыше 50% голосов в ряде населенных пунктов для убедительной победы. Второй тур выборов состоится 30 октября в 20 из 64 муниципалитетов, включая Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси. Правящую партию преимущественно поддерживают в сельской местности, но у них недостаточно сторонников в крупных городах.

Директор центра Eurasia Democracy Петр Залмаев допускает, что шансы Саакашвили вернуть власть в Грузии — 50/50. "Единое национальное движение" анонсировало масштабные акции протеста в Тбилиси. Делать окончательные выводы о том, кто выйдет победителем из политического противостояния в Грузии, стоит после второго тура местных выборов.





Какие последствия ждут Украину?





Сам факт наличия у Саакашвили гражданства Украины свидетельствует о том, что наша страна оказалась вовлеченной в грузинский кризис. Президент Владимир Зеленский отреагировал на его арест и пообещал приложить усилия в уровне Министерства иностранных дел, правительства и парламента, чтобы вернуть политика в Украину. В ответ Саакашвили отправил Зеленскому письмо, в котором объявил себя узником Путина и подчеркнул, что его заключили в тюрьму по вымышленным обвинениям, которые кроме РФ не признает ни одно государство. В 2015 году Интерпол отказался объявить Саакашвили в международный по запросу Тбилиси.

По своему резонансу арест Саакашвили можно сравнить с пленением РФ украинских моряков во время кризиса в Керченском проливе в 2018 году или же с задержанием журналиста Романа Сущенко в Москве в 2016 году. Вопрос возвращения Саакашвили в Украину – это не только борьба за защиту прав украинского гражданина. От этого вопроса будет зависеть репутация Владимира Зеленского и партии "Слуга народа". Среди приоритетов команды Зеленского – возвращение украинцев из заключения в РФ по политическим мотивам. Как показывает позиция Украины в белорусском кризисе, действующая власть пытается наработать для страны реноме регионального поборника прав человека и демократии.

Грузинская демократия переживает кризис не без влияния протеже России. Освобождение Саакашвили – новый фронт украинско-российского противостояния в информационной сфере, так как грузинские власти связаны с Кремлем. Бывший заместитель главного прокурора Грузии Давид Сакварелидзе не сомневается, что партия "Грузинская мечта" является сугубо российским проектом и создали ее с целью отнять власть у "Единого национального движения", которое взяло курс на вступление в ЕС и НАТО, проведение реформ и борьбу с коррупцией.

Саакашвили и его окружение воспринимаются Россией как угроза. Они создали прецедент воплощения в жизнь демократической модели развития без засилья России для других постсоветских стран. "Грузинской мечте" удалось ввести в заблуждение грузинское общество и при сохранении внешних атрибутов построенного за годы правления Саакашвили государства наладить отношения с РФ, открыть страну для российского бизнеса и культурных организаций. Медленно, но верно Москва поглощает южнокавказское государство в орбиту своего влияния. Тюремное заключение Саакашвили отвечает интересам Кремля, где "балом" правят коррупционеры.

Хотя Украина придерживается нейтралитета в грузинских делах, приход к власти в Грузии соратников Саакашвили мог бы пойти на пользу для двусторонних отношений. Украина, Грузия и Молдова, где президентом является ориентированная на интеграцию в ЕС и НАТО Майя Санду, могли бы координировать действия на международной арене по вопросу противодействия российской экспансии и восстановления территориальной целостности.

Каких-либо серьезных последствий для Украины от похолодания отношений с нынешним руководством Грузии из-за ситуации вокруг ареста Саакашвили не будет. Грузия не входит в десятку крупнейших торгово-экономических партнеров Украины. Двусторонний товарооборот составляет менее 1 млрд долларов. Грузинская община в Украине немногочисленна и составляет чуть больше 34 тысяч человек. Еще меньше проживает украинцев в Грузии – 6 тысяч человек. Единственное, что связывают обе страны, это схожие проблемы с территориальной целостностью, декларируемые внешнеполитические приоритеты и общая угроза для безопасности со стороны России.

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