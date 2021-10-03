Зеленский заявил, что не собирается делать из Украины президентскую республику

Во время брифинга в Трускавце по итогам выездного заседания фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует делать из Украины "президентскую республику". Об этом сообщает издание УНИАН.

Владимир Зеленский, фото из открытых источников

Как рассказал глава государства, он не вмешивается в работу правительства и премьера.

"Я вмешиваюсь только, когда есть опасные моменты... Например, опасный момент по поводу энергетики... вопрос отопительного вызова и европейских цен на газ из-за России", — рассказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что власть в Украине не концентрируется в руках президента, во всяком случае, ему это не нужно.

"Президентскую республику я не собираюсь делать… Мне не нужна никакая власть, причем с самого начала. Я пришел, чтобы изменить то, что пообещал", — отметил глава государства.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский озвучил условия своих встреч с олигархами. Президент подчеркнул, что все встречи с представителями большого бизнеса должны проходить на ул. Банковой, где расположен Офис президента. Но он заинтересован только в конструктивных встречах, которые касаются не только вопросов бизнеса, а, например, усилий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский высказался про отставку Разумкова. Президент считает, что Дмитрию Разумкову не стоило выносить проблему на официальную платформу, поскольку это внутренняя ситуация фракции "Слуга народа", а сначала обсудить все вопросы нужно было с партией.

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