В Трускавце наградили «Слуг народа»: какие нардепы получили «Оскар»

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Светлана Шкурупий
На съезде политической партии "Слуга народа" в Трускавце, народным депутатам после заседания начали вручать награды за определенные достижения в работе. Об этом в своем Telegram рассказала прес-секретарь фракции Юлия Палийчук.
Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Итак, церемония вручения называлась "Слугам по заслугам", а награды, выполненные в форме статуэтки американской кинопремии "Оскар" получили такие парламентарии:
- Игорь Копытин за то, что не пропустил ни одного заседания в Верховной Ради выиграл в номинации "Ответственность года".
- Николай Сольский получил титул "Шаолинь года" за то, что провел за трибуной в Раде больше всего времени.
- Галина Третьякова стала "Настойчивостью года", потому что несмотря на хейт, не изменяла своим позициям.
- Мария Мезенцева победила в номинации "Евроинтегратор года".
- Виталий Безгин стал первым в номинации "Децентрализатор года".
- Людмила Буймистер была удостоена награды "Красная кнопка года" за голосования против принципиальных для фракции законопроектов.
- Павел Сушко получил статуэтку "Отец года" за заботу о детях с особыми потребностями.
- "Инвест-няня года" стала глава Временной следственной комиссии Рады по защите инвесторов Галина Янченко.
– В номинации "Пчелы против меда" победила Анастасия Радина за наиболее "болезненные" для депутатов законы.
- Даниил Гетманцев, как глава комитета, проведшего наибольшее число реформ получил статуэтку в номинации "Количество и качество".
Напомним, фракция "Слуга народа" собралась в Трускавце на совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского. На съезде народные депутаты должны были обсудить кадровые вопросы и пройти обучение.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на совещании политической партии "Слуга народа" одним из ключевых вопросов стала отставка спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.
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