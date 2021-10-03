В Трускавце наградили «Слуг народа»: какие нардепы получили «Оскар»

На съезде политической партии "Слуга народа" в Трускавце, народным депутатам после заседания начали вручать награды за определенные достижения в работе. Об этом в своем Telegram рассказала прес-секретарь фракции Юлия Палийчук.

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Итак, церемония вручения называлась "Слугам по заслугам", а награды, выполненные в форме статуэтки американской кинопремии "Оскар" получили такие парламентарии:

- Игорь Копытин за то, что не пропустил ни одного заседания в Верховной Ради выиграл в номинации "Ответственность года".

- Николай Сольский получил титул "Шаолинь года" за то, что провел за трибуной в Раде больше всего времени.

- Галина Третьякова стала "Настойчивостью года", потому что несмотря на хейт, не изменяла своим позициям.

- Мария Мезенцева победила в номинации "Евроинтегратор года".

- Виталий Безгин стал первым в номинации "Децентрализатор года".

- Людмила Буймистер была удостоена награды "Красная кнопка года" за голосования против принципиальных для фракции законопроектов.

- Павел Сушко получил статуэтку "Отец года" за заботу о детях с особыми потребностями.

- "Инвест-няня года" стала глава Временной следственной комиссии Рады по защите инвесторов Галина Янченко.

– В номинации "Пчелы против меда" победила Анастасия Радина за наиболее "болезненные" для депутатов законы.

- Даниил Гетманцев, как глава комитета, проведшего наибольшее число реформ получил статуэтку в номинации "Количество и качество".





Напомним, фракция "Слуга народа" собралась в Трускавце на совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского. На съезде народные депутаты должны были обсудить кадровые вопросы и пройти обучение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на совещании политической партии "Слуга народа" одним из ключевых вопросов стала отставка спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

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