Зеленский озвучил условия своих встреч с олигархами

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Светлана Шкурупий
Во время брифинга, 3 октября, президент Украины
Владимир Зеленский озвучил условия своих встреч с представителями большого
бизнеса и олигархами.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
"Я заинтересован в том, чтобы эти встречи были публичными,
поскольку у меня политическая ответственность. Она ударит по президенту, по
Офису президента, по рейтингу власти и по рейтингу партии, потому что рейтинг
партии "Слуга народа" очень зависит от рейтинга президента Зеленского. Поэтому,
политическая ответственность — это самая мощная ответственность, которая у меня
есть", — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что все встречи с
представителями большого бизнеса должны проходить на ул. Банковой, где
расположен Офис президента. Но он заинтересован только в конструктивных
встречах, которые касаются не только вопросов бизнеса, а, например, усилий,
направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране.
Зеленский также сообщил, что будет особенно
заинтересован во встречах с крупными бизнесменами, когда Украина будет точно
знать, что принимает Олимпиаду. Государственных средств на подготовку и на
построение спортивной инфраструктуры и менеджмента будет не хватать, поэтому он
готов говорить с "бизнесом".
Напомним, что на брифинге Владимир Зеленский также
прокомментировал возможную отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Президент отметил, что он выбрал собственную политическую жизнь вне партии "Слуга
народа" и это его выбор.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что политтехнолог Александр
Кочетков отметил, что на съезде партии "Слуга народа" не произошлоничего впечатляющего. По его словам, борьба с олигархами, демонстративное
смещение с поста Дмитрия Разумкова, чтобы все "непослушные" получили
пример, намек президента Зеленского на второй срок – это не новости.
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