Зеленский озвучил условия своих встреч с олигархами

Во время брифинга, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия своих встреч с представителями большого бизнеса и олигархами.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Я заинтересован в том, чтобы эти встречи были публичными, поскольку у меня политическая ответственность. Она ударит по президенту, по Офису президента, по рейтингу власти и по рейтингу партии, потому что рейтинг партии "Слуга народа" очень зависит от рейтинга президента Зеленского. Поэтому, политическая ответственность — это самая мощная ответственность, которая у меня есть", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что все встречи с представителями большого бизнеса должны проходить на ул. Банковой, где расположен Офис президента. Но он заинтересован только в конструктивных встречах, которые касаются не только вопросов бизнеса, а, например, усилий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране.

Зеленский также сообщил, что будет особенно заинтересован во встречах с крупными бизнесменами, когда Украина будет точно знать, что принимает Олимпиаду. Государственных средств на подготовку и на построение спортивной инфраструктуры и менеджмента будет не хватать, поэтому он готов говорить с "бизнесом".

Напомним, что на брифинге Владимир Зеленский также прокомментировал возможную отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Президент отметил, что он выбрал собственную политическую жизнь вне партии "Слуга народа" и это его выбор.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что политтехнолог Александр Кочетков отметил, что на съезде партии "Слуга народа" не произошлоничего впечатляющего. По его словам, борьба с олигархами, демонстративное смещение с поста Дмитрия Разумкова, чтобы все "непослушные" получили пример, намек президента Зеленского на второй срок – это не новости.

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