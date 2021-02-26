Заседание СНБО: эксперты подвели итоги

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил по итогам сегодняшнего заседания, прошедшего вечером, о введении новых санкций, а также о поручении Кабмина разработать законопроект о двойном гражданстве. Портал "Комментарии" обсудил с экспертами принятые решения.

Заседание СНБО. Фото: ОП

"Итоги заседания СНБО не оправдали ожиданий"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что итоги заседания СНБО не оправдали ожиданий.

"Судя по тому, в каком напряжении многие ждали новых решений СНБО, на выходе получили в какой-то мере "пшик". Люди ждали санкций в отношении какой-то из украинских финансово-промышленных групп, других субъектов, в том числе из причисленных к "врагам народа". Но СНБО не оправдал этих ожиданий. Санкции ввели против десяти высших офицеров, которые в период президентства и бегства Януковича предали Украину, сбежав в РФ или оккупированный россиянами Крым. Среди "санкционированных" — экс-министр МВД Виталий Захарченко и бывший глава СБУ Александр Якименко. Всех, кто оказался в списке, лишают госнаград и званий в Украине. Но эти люди давно покинули Украину, явно продали за 7 лет свое имущество здесь. И им от этих санкций — ни холодно, ни жарко", — говорит Тарас Загородний.

При этом он подчеркивает, что скептически относится ко всем последним санкционным решениям СНБО.

"Они, мягко говоря, далеки от законности. И те, кто ранее попал под санкции, могут со временем судиться – и немало отсудить у государства Украина. Внесудебный способ принятия таких решений я не приветствую. Вину нужно доказывать в суде", — отмечает эксперт.

Нецелесообразным считает Тарас Загородний разработку проекта закона относительно лиц с двойным гражданством. Соответствующее поручение СНБО сегодня дал Кабмину.

"В нынешних условиях такой закон несет много рисков для нашей страны. О некоторых говорил сам секретарь СНБО Данилов во время брифинга, — отмечает эксперт. – Понятно, что у нас немало людей имеет паспорта двух стран, хоть в Конституции Украины двойное гражданство не предусмотрено. Понятно, что нужно этот вопрос урегулировать. Но сейчас точно не время для этого. Те же россияне, ФСБ, будут активно работать по этой теме. Есть риски, связанные со стартом продажи земли. Иностранцам ее продавать пока запрещено, но приняв украинское гражданство, люди с нечистыми умыслами могут получить контроль над большими массивами земли в Украине".

"Интересен вопрос двойного гражданства"

"Стратегии деоккупации Крыма у власти на самом деле нет. Такой вывод можно сделать по результатам заседания СНБО", — считает политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько.

Он поясняет: "На брифинге Данилов сообщил, что рассматривали какой-то пакет по деоккупации Крыма и Севастополя. Но ни одной детали так и не назвал. По его словам одна часть пакета засекречена, а другая будет вынесена на следующее заседание СНБО, которое пройдет через две недели. Это выглядит как очковтирательство, просто чтобы заполнить информационное пространство хоть какими-то новостями о Крыме, ведь в эти дни семь лет назад полуостров начала захватывать Россия".

По словам Владимира Манько, интересен вопрос двойного гражданства, который также рассматривался сегодня на заседании СНБО.

"В результате было поручено Кабмину разработать законопроект, который позволит проверить всех граждан на наличие других гражданств. Документ должен разрешить двойное гражданство для украинцев, кроме тех, которые работают на государство и местное самоуправление. Эти нормы не будут касаться гражданства страны-агрессора. То есть, российское гражданство как двойное будет запрещено. Похоже, что эти предложения являются уместными. Вот только есть подозрение, что в этот закон зашьют нормы, благодаря которым действующие топ-чиновники, в том числе и президент, смогут получить паспорта других стран и бежать из Украины после завершения своей каденции", — прогнозирует эксперт.

Напомним, появилось новое видеообращение Зеленского. Гарант заявил, что у нас вырвали наше сердце – Крым.

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