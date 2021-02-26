Новое видеообращение Зеленского: «У нас вырвали наше сердце - Крым»

Ровно семь лет назад, 26 февраля 2014 года, в украинском Симферополе состоялся самый многочисленный митинг в поддержку территориальной целостности Украины. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам через видео, опубликованное в соцсетях гаранта.

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"Крым был сердцем Украины — солнечным, добрым и светлым. Семь лет назад у нас его вырвали. Мы никогда не забудем того, кто это сделал, и никогда не забудем того, кто позволил это сделать", — говорится в сообщении президента.

Кроме того, президент подписал указ об отдельных мероприятиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова. Зеленский сообщил о том, что будет запущена "Крымская платформа", проведены мероприятия для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.

Напомним, украинская власть систематически делала ошибки в политике относительно Крыма, что в итоге привело к его аннексии Россией. Такое заявление сделал пятый президент Петр Порошенко в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Политик убежден, что ошибки в Крыму начались с объявления его автономии.

Как ранее сообщалось, в Генеральной ассамблее ООН на днях прошли дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, в том числе — на аннексированном Россией Крымском полуострове. "Комментарии" подвели итоги вместе с экспертами, и разобрались, о чем говорят позиции Украины, России и коллективного Запада, а также — в каком русле может дальше развиваться ситуация. Эксперты отмечают, что на повестке дня стал более отчетливо вырисовываться "крымский вопрос".

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