В СНБО придумали, что делать с двойным гражданством в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) во время сегодняшнего заседания рассматривал вопрос касательно двойного гражданства в нашей стране. Об этом во время брифинга после заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Кабинету министров Украины поручили разработать законопроект, который будет регулировать вопросы двойного гражданства.



Двойное гражданство

Данилов отметил, что относительно двойного гражданства в нашей стране есть масса вызовов. Кабмин должен в течение двух месяцев разработать законопроект относительно людей с двойным гражданством. По словам секретаря СНБО, государству важно понимать, нет ли у претендентов на те или иные государственные должности гражданства другой страны – цель законопроекта состоит в том, чтобы получить доступ к этим данным.

Секретарь СНБО заявил, что желающим стать нардепом, министром, работать в самоуправлении будут вынуждены отказаться от всех гражданств, кроме украинского. Кроме того, в Украине хотят создать орган, который будет заниматься контролем всех этих процессов.

Ранее "Комментарии" писали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на сегодняшнем заседании новые санкции. В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александр Якименко. Кроме того, под санкции попали: бывший контрадмирал Денис Березовский, бывший генерал-майор Станислав Шапортов, бывший генерал-майор юстиции Сергей Нянчур, бывший генерал-майор Юрий Катовский, бывший генерал-майор Владимир Товский, бывший генерал-майор Валентин Ханжа, бывший вице-адмирал Сергей Елисеев, бывший контрадмирал Дмитрий Шакура.

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