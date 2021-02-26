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Главная Новости Политика внутренняя политика В СНБО придумали, что делать с двойным гражданством в Украине
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В СНБО придумали, что делать с двойным гражданством в Украине

Кабмину дали два месяца на разработку законопроекта

сегодня, 20:03
Автор:

Татьяна Веремеева

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) во время сегодняшнего заседания рассматривал вопрос касательно двойного гражданства в нашей стране. Об этом во время брифинга после заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Кабинету министров Украины поручили разработать законопроект, который будет регулировать вопросы двойного гражданства.

В СНБО придумали, что делать с двойным гражданством в Украине

Двойное гражданство

Данилов отметил, что относительно двойного гражданства в нашей стране есть масса вызовов. Кабмин должен в течение двух месяцев разработать законопроект относительно людей с двойным гражданством. По словам секретаря СНБО, государству важно понимать, нет ли у претендентов на те или иные государственные должности гражданства другой страны – цель законопроекта состоит в том, чтобы получить доступ к этим данным.

Секретарь СНБО заявил, что желающим стать нардепом, министром, работать в самоуправлении будут вынуждены отказаться от всех гражданств, кроме украинского. Кроме того, в Украине хотят создать орган, который будет заниматься контролем всех этих процессов.

Ранее "Комментарии" писали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на сегодняшнем заседании новые санкции. В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александр Якименко. Кроме того, под санкции попали: бывший контрадмирал Денис Березовский, бывший генерал-майор Станислав Шапортов, бывший генерал-майор юстиции Сергей Нянчур, бывший генерал-майор Юрий Катовский, бывший генерал-майор Владимир Товский, бывший генерал-майор Валентин Ханжа, бывший вице-адмирал Сергей Елисеев, бывший контрадмирал Дмитрий Шакура.


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Источник: https://www.facebook.com/rnbou/posts/2166331090167498
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