Зеленский безотлагательно подписал закон об олигархах: что предусматривает документ

Государственный глава Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый украинским парламентом закон о деолигархизации. Документ вступит силу спустя шесть месяцев после официальной публикации. Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Сам же Зеленский отметил, что в успешных европейских странах такая ветвь власти, как олигархи, отсутствует. Страны работают в интересах общества, а не "кучки самых богатых". Президент отметил, что украинские избиратели в 2019 году отдали свои голоса именно за такие изменения.

Документ предусматривает создание специального реестра, в который будут внесены олигархи. Определять их будут по нескольким критериям, а именно:

- значительное влияние на средства массовой информации;

- участие в политической жизни;

- владение монополией;

- владение активами на сумму порядка 2,3 млрд гривен.

Граждане, которых внесут в реестр олигархов, обязуются подавать декларацию в электронном виде наравне с государственными служащими. Кроме того, чиновникам необходимо будет отчитываться о контактах с олигархами или же их представителями.

Владимир Зеленский также добавил, что принятию закона о деолигархизации оказывали сопротивления десятки лиц, имеющих влияние в стране, которые зависят от олигархов.

Отметим, что органом принимающим решение о признании лица олигархом, является Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Такое решение приняли нардепы на заседании 3 ноября. Эксперты для издания "Комментарии" оценили решение народных избранников, а также рассказали, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.





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