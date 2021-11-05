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Зеленский безотлагательно подписал закон об олигархах: что предусматривает документ

В Украине будет создан специальный реестр, в который будут внесены олигархи

сегодня, 16:23
Автор:

Елизавета Черных
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Государственный глава Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый украинским парламентом закон о деолигархизации. Документ вступит силу спустя шесть месяцев после официальной публикации. Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента. 

Зеленский безотлагательно подписал закон об олигархах: что предусматривает документ

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Сам же Зеленский отметил, что в успешных европейских странах такая ветвь власти, как олигархи, отсутствует. Страны работают в интересах общества, а не "кучки самых богатых". Президент отметил, что украинские избиратели в 2019 году отдали свои голоса именно за такие изменения. 

Документ предусматривает создание специального реестра, в который будут внесены олигархи. Определять их будут по нескольким критериям, а именно: 

- значительное влияние на средства массовой информации; 

- участие в политической жизни;

- владение монополией;

- владение активами на сумму порядка 2,3 млрд гривен. 

Граждане, которых внесут в реестр олигархов, обязуются подавать декларацию в электронном виде наравне с государственными служащими. Кроме того, чиновникам необходимо будет отчитываться о контактах с олигархами или же их представителями. 

Владимир Зеленский также добавил, что принятию закона о деолигархизации оказывали сопротивления десятки лиц, имеющих влияние в стране, которые зависят от олигархов. 

Отметим, что органом принимающим решение о признании лица олигархом, является Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Такое решение приняли нардепы на заседании 3 ноября. Эксперты для издания "Комментарии" оценили решение народных избранников, а также рассказали, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. 



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-nevidkladno-pidpisav-uhvalenij-verhovnoyu-radoyu-a-71445
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