Сюжет CNN о "деле вагнеровцев": кому выгодно раскачивать ситуацию

Тема "вагнергейта" вновь набирает обороты после выхода материала американского телеканала CNN, в котором сообщается, что это якобы была тщательно продуманная спецоперация со стороны Украины, которая проводилась с ведома и при предполагаемой поддержке США.

Сюжет CNN о "деле вагнеровцев" - Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Почему тему вновь начали "качать" сейчас? Кто и против кого играет? К чему это всё может привести? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Выгодно вспоминать данную ситуацию только одному государству – Великобритании и ее службе внешнеполитической разведки, известной как МИ-6

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечает, что в ситуации есть политическая и оперативная составляющая.

"Политическая базируется на вопросе – кому выгодно? Украинской власти точно не выгодно, чтобы эта тема сейчас поднималась и будоражила умы. Как не выгодно поднимать шум вокруг "дела вагнеровцев" России или Республике Беларусь. Нет резона затевать шумиху и американцам. Им хватает головной боли по ситуации с Афганистаном. И все карты ложатся так, что выгодно вспоминать данную ситуацию только одному государству – Великобритании и ее службе внешнеполитической разведки, известной как МИ-6. То же Bellingcat (интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях; готовит его и по "вагнергейту"), как говорят, подконтрольно МИ-6", – отмечает эксперт.

По его мнению, раскачка темы срыва спецоперации по вагнеровцам началась вновь с целью давления на украинскую власть – для решения каких-то своих геополитических целей.

"Судя по всему, США в своей геополитике выбрали главным союзником ФРГ. Чтобы решать вопросы укрепления евроатлантического сообщества, стабилизации отношений с ЕС и так далее. Великобритания – тоже важный союзник. Но не столь важный, как Германия. Особенно после того как англичане ушли из ЕС и начали вести самостоятельную геополитическую игру. Иногда в противовес США. Еще важный момент. Год назад, во время визита в Великобританию, наш президент по непонятным причинам ездил и в офис МИ-6 в Лондоне. Не припомню, чтобы глава какого-либо иного государства совершал подобный визит, – отмечает Олег Стариков. – Характерно и то, что тема "дела вагнеровцев" всплыла вскоре после визита Зеленского в Вашингтон. По итогам ряда встреч, США подтвердили, что Украина является важнейшим для них геополитическим партнером. И это, возможно, вызвало ревность отдельных стран".

Комментируя оперативную плоскость происходящего, эксперт заверил: о том, кто планировал операцию, должен был ее осуществлять и так далее – мы узнаем лишь лет через 50.

"Остальное – домыслы. Сейчас все заявления всех заинтересованных сторон, о которых я сказал выше, будут носить больше политический характер, чем оперативный, – считает Олег Стариков. – Украинской стороне важно не совершить ошибку, на которую ее некоторые вынуждают. Это тот самый случай, когда лучше жевать, чем говорить. Любые заявления, сделанные в ракурсе операции по вагнеровцам со стороны Офиса президента, должностных лиц, советников, консультантов – будут трактоваться против Украины. Потому власти лучше спокойно, взвешенно молчать".

Публикация новости по "вагнергейту" может носить характер мины замедленного действия, чтобы подрывать относительно устойчивые отношения США и Украины

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк уверен: главный гипотетический результат, который может ожидать власть Зеленского, если в расследование по "вагнергейту" уверует Белый дом, – это затяжной период охлаждения в отношениях Украины и США.

"Другое следствие происходящего – Зеленский и Ко начнут генерировать разнообразные (не-) адекватные варианты своей непричастности. Или оправдывать свою управленческую несостоятельность в части деструктивного влияния на работу спецслужб", – отмечает Дмитрий Гаврилюк.

По его мнению, ажиотаж вокруг "вагнергейта" не приведет в Украине к "массовым беспорядкам", от которых очень не по себе Зеленскому.

"Ведь результаты спецоперации украинских спецслужб не так актуальны для рядовых украинцев, как для тех же участников АТО-ООС, – поясняет эксперт. – К сожалению, у нас очень многие являются носителями идеи "какая разница"... Сама же публикация новости по "вагнергейту" на лояльном свое время к экс-президенту Трампа медиа может носить характер мины замедленного действия, чтобы подрывать относительно устойчивые отношения США и Украины".

Напомним, что 29 июля 2020 года белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнера". Большинство из них воевали на Донбассе на стороне "ДНР" и "ЛНР", некоторые являлись бывшими гражданами Украины.

В августе задержанные были возвращены Российской Федерации, хоть Украина подавала запрос на их экстрадицию.

Позже в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ЧВК "Вагнера", но после доклада президенту Владимира Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку произошла "утечка информации".

Расследование по "делу вагнеровцев" еще в прошлом году анонсировал болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Но сроки выхода фильма то и дело сдвигаются.





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