Газопровод "Северный поток-2" достроили: что будет дальше

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Елизавета Черных
Строительство газопровода "Северный поток-2" (СП-2) было полностью завершено утром 10 сентября, говорится в сообщении "Газпрома".
Северный поток-2 - Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Как скоро по нему может пойти газ? О чем говорит создавшаяся ситуация? Какие важные выводы должна сделать для себя Украина? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, профессор Геннадий Рябцев акцентирует, что объявление о завершении прокладки трубопровода еще не означает, что по нему на следующий день пойдет газ.
По мнению Геннадия Рябцева, каких-либо последствий для Украины непосредственный запуск СП-2 не имеет.
В то же время, отмечает Геннадий Рябцев, хоть запуск СП-2 не отразится на доходах Нафтогаза в ближайшем будущем, после завершения действующего контракта, начиная с 2025 года, эти доходы сократятся, по меньшей мере, вдвое.
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отмечает, что есть еще вопросы по сертификации СП-2. И этот процесс может затянуться от 1 до 9 месяцев, учитывая неприятное для россиян решение суда в Дюссельдорфе.
По его мнению, ситуация с "Северным потоком-2" говорит о том что партнеры — партнерами, но в первую очередь западные страны думают о своих экономических интересах. Именно они являются базовыми. От этого же зависит их партнерское или не партнерское отношение к другим странам.
Один из важных уроков, по мнению эксперта, состоит в следующем: огромная ошибка думать, что какие-то страны будут за нас решать наши проблемы. Да еще и себе во вред.
"И когда нас склоняют отдать на аутсорс международным экспертам процесс назначения судей в Украине, набсоветы наших госкомпаний, то, помня уроки СП-2, стоит задаться вопросом – чьи интересы будут продвигать и защищать иностранцы внутри нашей страны? Еще важный момент. Ситуация с СП-2 могла бы выглядеть иначе, если бы мы не боялись вести прямые переговоры с РФ. Поднимая, к примеру, вопросы транзита, газового консорциума. А так, когда мы делаем вид, что никаких прямых переговоров с РФ по газу не будем вести, за нас это делает Запад. С учетом своих, а вовсе не наших интересов", – резюмирует Алексей Якубин.
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Обсуждения
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Иван
сегодня, 15:18
"...если бы мы не боялись вести прямые переговоры с РФ...." Автор прав, Россия - наш сосед. Глупо было так посраться с соседом. Теперь надо отыгрывать ситуацию, а не тявкать как Моська на слона.