Газопровод "Северный поток-2" достроили: что будет дальше

Строительство газопровода "Северный поток-2" (СП-2) было полностью завершено утром 10 сентября, говорится в сообщении "Газпрома".

Северный поток-2 - Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как скоро по нему может пойти газ? О чем говорит создавшаяся ситуация? Какие важные выводы должна сделать для себя Украина? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Запуск СП-2 позитивно отразится на стоимости газа для украинских предприятий

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, профессор Геннадий Рябцев акцентирует, что объявление о завершении прокладки трубопровода еще не означает, что по нему на следующий день пойдет газ.

"Должны быть реализованы процедуры, которые обеспечат надежность и безопасность транспортировки газа по данному трубопроводу. На это потребуется еще несколько недель, – отмечает эксперт. – Также трубопровод должен быть сертифицирован, как того требуют правила ЕС. Задержки с этим, думаю, не будет. И, скорее всего, можно ожидать, что товарный газ по СП-2 пойдет уже в октябре".

По мнению Геннадия Рябцева, каких-либо последствий для Украины непосредственный запуск СП-2 не имеет.

""Газпром" будет продолжать выполнять соглашение с "Нафтогазом" о транзите, по меньшей мере, 40 млрд кубометров газа ежегодно. Вплоть до конца действия пятилетнего контракта, заключенного в конце 2019 года. Сокращения поставок или изменения их режима через нашу газотранспортную систему (ГТС) ожидать не стоит. Все объемы газа, которые идут транзитом через Украину, уже куплены европейскими потребителями, – поясняет эксперт. – При этом запуск СП-2 позитивно отразится на стоимости газа для украинских предприятий, поскольку "Нафтогаз" искусственно привязал цену для них к газовым котировкам на европейских хабах. Сейчас она достигает 17-19 грн за кубометр, но после того как Европа получит газ по СП-2, котировки существенно упадут".

В то же время, отмечает Геннадий Рябцев, хоть запуск СП-2 не отразится на доходах Нафтогаза в ближайшем будущем, после завершения действующего контракта, начиная с 2025 года, эти доходы сократятся, по меньшей мере, вдвое.

"Ведь "Газпром" планирует прокачивать через Украину не более 20 млрд кубометров газа в год. Этот прогноз требует немедленно приступать к реализации плана Оператора ГТС Украины по оптимизации мощностей системы и ее переориентирования на нужды украинских потребителей", – уверен профессор.

В Украине как-то "не модно" говорить об экономическом прагматизме в контексте внешнеполитических отношений

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отмечает, что есть еще вопросы по сертификации СП-2. И этот процесс может затянуться от 1 до 9 месяцев, учитывая неприятное для россиян решение суда в Дюссельдорфе.

"Но фактически СП-2 уже есть. И он будет функционировать. Особенно на фоне рекордной цены на газ, которая сейчас зафиксирована Европе (700 долларов за тысячу кубов). Так что сами же европейцы заинтересованы, чтобы СП-2 как можно быстрее запустился", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, ситуация с "Северным потоком-2" говорит о том что партнеры — партнерами, но в первую очередь западные страны думают о своих экономических интересах. Именно они являются базовыми. От этого же зависит их партнерское или не партнерское отношение к другим странам.

"У нас же этого просчитанного момента нет. И в этом одна из проблем нашей внешнеполитической линии последних семи лет, – считает Алексей Якубин. – В Украине как-то "не модно" говорить об экономическом прагматизме в контексте внешнеполитических отношений. Что абсолютно не верно. И это доказал пример СП-2, когда наше руководство фактически отдало на аутсорс (аутсорсинг – передача определенных видов или функций кому-то другому – прим. ред.) коренные интересы Украины по СП-2 западным странам. А потом они (те же США) поменяли свою позицию и мы получили, что получили".

Один из важных уроков, по мнению эксперта, состоит в следующем: огромная ошибка думать, что какие-то страны будут за нас решать наши проблемы. Да еще и себе во вред.

"И когда нас склоняют отдать на аутсорс международным экспертам процесс назначения судей в Украине, набсоветы наших госкомпаний, то, помня уроки СП-2, стоит задаться вопросом – чьи интересы будут продвигать и защищать иностранцы внутри нашей страны? Еще важный момент. Ситуация с СП-2 могла бы выглядеть иначе, если бы мы не боялись вести прямые переговоры с РФ. Поднимая, к примеру, вопросы транзита, газового консорциума. А так, когда мы делаем вид, что никаких прямых переговоров с РФ по газу не будем вести, за нас это делает Запад. С учетом своих, а вовсе не наших интересов", – резюмирует Алексей Якубин.

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