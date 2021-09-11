Пленарная неделя Рады: чем отличились депутаты

Что показала первая пленарная неделя вышедшей с каникул Верховной Рады? Какие можно отметить позитивные и негативные моменты? Чего ждать в дальнейшем? Эксперты постарались ответить на вопросы изданию "Комментария-Украина".

Рада (фото из открытых источников)

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отмечает, что начало 6-й сессии Рады девятого созыва уже ознаменовалось рядом ярких событий. От драки Гео Лероса с Николаем Тищенко до рассмотрения 6 постановлений и 35 законопроектов (22 приняты за основу, 13 – в целом).

"Те постановления, которые принимала ВР, в основном касались политических и экономических аспектов – осуждения грядущих выборов в Госдуму РФ, которые пройдут с привлечением жителей Крыма и ОРДЛО; касательно незаконного задержания замглавы Меджлиса и так далее. Также был утвержден отчет ВСК по вопросам оценки состоянию "Укрзализныци" и создана очередная временную следственную комиссию (будут расследовать возможные противоправные действия чиновников Государственного космического агентства и предприятий космической отрасли). То есть, видим реакцию на вызовы, которые происходят во внутренней и внешней повестке", – говорит Владислав Дзивидзинский.

Что касается законопроектов, то, по мнению эксперта, явно видно, что продолжается активная политики госконтроля. Тут вам и вывод из тени зарплат представителей набсоветов (принят закон об обеспечении открытости соответствующей информации), и закон о виртуальных активах (определяет правовой статус криптовалют и дает юридическую защиту пользователям и участникам рынка, обрисованы подходы к налогообложению).

"Также был принять ряд законопроектов по противодействию отмыванию незаконных доходов, по добровольному декларированию доходов, по зарплатам работников сферы культуры. То есть, целый пакет документов, суть которых – более жестко регламентировать финансовые вопросы и контроль государства в целом. По моему мнению, всё это идет в ногу со временем. И ориентиром для украинского парламента тут являет законодательство европейских стран и США, где практические за всеми видами деятельности существует жесткий госконтроль", – рассуждает Владислав Дзивидзинский.

Вот только примеры успешной реализации подобных инициатив (как тот же законопроект о криптовалюте) реализовать в украинских условиях весьма сложно, считает эксперт. Потому ожидает, что реализация данных законов будет на первых этапах, а то и длительное время, буксовать.

"У нас не существует пока культуры серьезного отношения к налогообложению. Как и государство не следит за балансом введения новых законов. В итоге общество чувствует давление, а результатом будет противодействие. Так что ряд нововведений, скорее всего, могут еще обсуждаться, а время вступления данных инициатив в законную силу – откладываться", – прогнозирует Владислав Дзивидзинский.

Он также отмечает, что в пятницу были жаркие дискуссии по теме жилищно-коммунальных услуг, росте тарифов, особенно на газ.

"Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус уверял, что для конечного потребителя стоимость энергоносителей на ближайший отопительный сезон останется прежней. Но ранее уже анонсировалось постепенно увеличение стоимости того же электричества, газа. Тем более, что для последнего существуют объективный фактор – на европейских хабах цена тысячи кубометров газа установила рекорд – 700 долларов. А потому нагрузка на потрбителей в виде подорожания неизбежна. Это можно разве что частично приостановить или отсрочить. Как будет решать проблему нынешняя власть – непонятно. Но ситуация явно будет активно использоваться (уже используется) ее оппонентами, в том числе в Раде. Так что впереди нас ждет неспокойная сессия", – уверен Владислав Дзивидзинский.

Политическому эксперту Светлане Кушнир старт работы Рады показал, что противоречия в команде Зеленского никуда не пропали.



"Спикеры говорят диаметрально противоположные вещи. Вместо скоординированной работы над бюджетом-2021 видим, что нардепы более заняты кулуарными делами. А из-за того, законопроект по деолигархизации направлен на рассмотрение в Венецианскую комиссию, Офис президента начал все громче бурчать на имеющего к этому отношение председателя ВР Разумкова. Который в конце недели как-то внезапно заболел коронавирусом", – отмечает Светлана Кушнир.

По ее мнению, парламент не демонстрирует слаженности и настроя на конструктивную работу.

"Заявленные и даже принятые в течение недели законопроекты важны. Но ещё важнее социальная составляющая, – акцентирует Светлана Кушнир. – Что делать с тарифами, как выжить бизнесу, как страна будет гасить кредиты перед внешними "партнерами", как остановить новую волну коронавируса без катастрофических последствий для экономики? Это, увы, не так интересно нашим депутатам, как "проблема" – обращаться или не обращаться к американскому Конгрессу с просьбой предоставить Украине статус особого партнера США вне НАТО. Тогда как я (и, уверена, не только я), жду от парламента пакета законов для оздоровления экономики, кардинального решения по вопросу мира, Донбасса и нового уклада совместной жизни в объединенной стране".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Зеленский подписал Батумскую декларацию: что Украине дает этот документ.

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