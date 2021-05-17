Возможно ли выдворение Медведчука из Украины: мнение эксперта

Обмен председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России политзакключенных, который допускают украинские власти, маловероятен. Такое мнение высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Оппозиционный политик будет продолжать борьбу в Украине и выдворить его в Россию не получится, считает эксперт. У украинских властей нет доказательств вины Медведчука, но они будут искать возможности "избавиться" от него, убежден Погребинский.



Виктор Медведчук. Фото: 24tv.ua

"Медведчук не собирается ни на кого обмениваться, и будет бороться за право иметь возможность для свободной политической деятельности в своей стране", — заявил эксперт.



Политолог также уверен, что Медведчук – единственный представитель настоящей оппозиции в Украине.

Судебный процесс над Медведчуком лишь укрепил оппозиционную силу и является политическим преследованием со стороны украинских властей, подчеркивают в ОПЗЖ.

Сам политик после визита в Офис генерального прокурора заявил, что готов защищаться и доказывать свою правоту в суде.



"Конечно, я готов к любому исходу, но считаю, что это незаконно. И считаю, что это будет грубейшим нарушением и норм Конституции и действующего уголовно процессуального законодательства", — сказал Медведчук накануне суда.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Политику сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. Подозрение в совершении аналогичных преступлений генпрокурор Украины Ирина Венедиктова также подписала народному депутату Тарасу Козаку.

На судебный процесс над Медведчуком отреагировал его кум – президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что Украину стараются "превратить в антипод России", и пригрозил, что Кремль будет "должным образом реагировать на угрозы".

В случае осуждения Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах. Такой сценарий допустил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. При этом он подчеркнул, что это решение должен принять президент.

Портал "Комментарии" также узнал мнение экспертов, как ситуация с Медведчуком может развиваться дальше.

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