Путин пригрозил Украине: что может последовать за заявлением

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Таисия Ерохина
Президент России Владимир Путин после событий
вокруг его кума, одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, отправленного на
два месяца под домашний арест, заявил, что Украину стараются “превратить
в антипод России”. И пригрозил, что Россия будет “должным образом”
реагировать на “угрозы”. "Комментарии" узнали у экспертов, какой может быть эта
реакция и что следует предпринять Украине.
Путин. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт по вопросам сектора обороны и
безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечает, что есть
несколько видов влияния одного государства на другое. В том числе стратегия
уничтожения, стратегия устрашения, стратегия ядерного сдерживания.
В последнее время к ним добавилась и стратегия
непрямых действий – та самая гибридная война, в которой мы живем. И именно ее,
уверен эксперт, Россия продолжит использовать против Украины.
"Реакция, о которой заявил Путин, будет именно
в рамках стратегии непрямых действий, — считает Олег Стариков. — Во-первых,
возможен выброс информации компрометирующего характера на высших должностных
лиц Украины, которые ведут бизнес с РФ или имеют собственность, недвижимость и
т.д. на территории РФ и АРК Крым. И платят при этом там налоги и коммунальные
платежи. Во-вторых, по всей видимости, будут введены соответствующие санкции в
отношении украинских бизнесменов, имеющих интересы в РФ. И этот их бизнес может
быть остановлен. В-третьих, следует ожидать усиления работы российских
спецслужб в рамках информационной войны и кибервойны. Если США не может
оградить себя от таких атак, то Украине тем более будет сложно защитить объекты
критической инфраструктуры, которые могут стать мишенями. Готова ли Украина к
этому – вскоре увидим".
Политтехнолог, соучредитель Агентства
моделирования ситуация Алексей
Голобуцкий, ставший победителем голосования "Топ-50 политических
экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии", считает,
что нет такого, чего бы РФ за семь лет гибридной войны не сделала с Украиной.
Были уже и незаконная аннексия Крыма, и оккупация части Донбасса, и
закамуфлированное вторжение российской армии, и обстрелы с российской
территории. И постоянная помощь т.н. "ДНР" и "ЛНР" — наемники, боеприпасами,
вооружением, топливом и так далее. И много чего еще, включая спецоперации
разного плана.
"Что они еще могут
сделать? Сбросить на нас ядерную бомбу? Начать полномасштабное вторжение?
Эскалация на Донбассе — да, возможна. Но без российской армии серьезного ущерба
нам нанести не смогут. А полномасштабная война – это совсем другие расклады. Которые
точно не нужны Кремлю", — уверен Алексей Голобуцкий.
По его мнению, если
президент Зеленский и его окружение по-настоящему, а не имитационно доведут
дело с "пятой колонной" до конца (суды, приговоры, запрет партий) – через
какое-то время у Путина просто не останется, через кого расшатывать Украину.
Правда, эксперт сомневается, что мы видим реальную борьбу с агентами Кремля, а
не имитацию.
"Важно понимать, что
никто сейчас не мыслит категориями – захватить страну, оккупировать, попытаться
ее удержать. Идут гибридные войны. И заявления типа сегодняшних путинских –
просто нагнетание обстановки, очередная попытка заставить Украину изменить
геополитический курс. Мол, хотите жить мирно-спокойно, не думайте о НАТО и ЕС,
болтайтесь с нами вместе в постсоветском болоте. Но если у Кремля не будет даже
иллюзорной надежды, что в Украине есть сегмент политических элит, который готов
присягнуть РФ и имеет достаточно влияния, Россия отступиться. Как отступилась
от стран Балтии. Так что нам нужно продолжать давить ОПЗЖ и другие
пророссийские силы. И не реагировать на угрозы со стороны Путина. Внутреннее
дело Украины — в процессе борьбы с российской агрессией бороться с агентурой
вражеского государства", — резюмирует Алексей Голобуцкий.
Ранее "Комментарии" сообщали, о
каком поглощении Донбасса и почему заговорили в ЕС.
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