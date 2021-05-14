Путин пригрозил Украине: что может последовать за заявлением

Президент России Владимир Путин после событий вокруг его кума, одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, отправленного на два месяца под домашний арест, заявил, что Украину стараются “превратить в антипод России”. И пригрозил, что Россия будет “должным образом” реагировать на “угрозы”. "Комментарии" узнали у экспертов, какой может быть эта реакция и что следует предпринять Украине.

Путин. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Реакция будет в рамках стратегии непрямых действий"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков отмечает, что есть несколько видов влияния одного государства на другое. В том числе стратегия уничтожения, стратегия устрашения, стратегия ядерного сдерживания.

В последнее время к ним добавилась и стратегия непрямых действий – та самая гибридная война, в которой мы живем. И именно ее, уверен эксперт, Россия продолжит использовать против Украины.

"Реакция, о которой заявил Путин, будет именно в рамках стратегии непрямых действий, — считает Олег Стариков. — Во-первых, возможен выброс информации компрометирующего характера на высших должностных лиц Украины, которые ведут бизнес с РФ или имеют собственность, недвижимость и т.д. на территории РФ и АРК Крым. И платят при этом там налоги и коммунальные платежи. Во-вторых, по всей видимости, будут введены соответствующие санкции в отношении украинских бизнесменов, имеющих интересы в РФ. И этот их бизнес может быть остановлен. В-третьих, следует ожидать усиления работы российских спецслужб в рамках информационной войны и кибервойны. Если США не может оградить себя от таких атак, то Украине тем более будет сложно защитить объекты критической инфраструктуры, которые могут стать мишенями. Готова ли Украина к этому – вскоре увидим".

"Очередная попытка заставить Украину изменить геополитический курс"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий, ставший победителем голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии", считает, что нет такого, чего бы РФ за семь лет гибридной войны не сделала с Украиной. Были уже и незаконная аннексия Крыма, и оккупация части Донбасса, и закамуфлированное вторжение российской армии, и обстрелы с российской территории. И постоянная помощь т.н. "ДНР" и "ЛНР" — наемники, боеприпасами, вооружением, топливом и так далее. И много чего еще, включая спецоперации разного плана.

"Что они еще могут сделать? Сбросить на нас ядерную бомбу? Начать полномасштабное вторжение? Эскалация на Донбассе — да, возможна. Но без российской армии серьезного ущерба нам нанести не смогут. А полномасштабная война – это совсем другие расклады. Которые точно не нужны Кремлю", — уверен Алексей Голобуцкий.

По его мнению, если президент Зеленский и его окружение по-настоящему, а не имитационно доведут дело с "пятой колонной" до конца (суды, приговоры, запрет партий) – через какое-то время у Путина просто не останется, через кого расшатывать Украину. Правда, эксперт сомневается, что мы видим реальную борьбу с агентами Кремля, а не имитацию.

"Важно понимать, что никто сейчас не мыслит категориями – захватить страну, оккупировать, попытаться ее удержать. Идут гибридные войны. И заявления типа сегодняшних путинских – просто нагнетание обстановки, очередная попытка заставить Украину изменить геополитический курс. Мол, хотите жить мирно-спокойно, не думайте о НАТО и ЕС, болтайтесь с нами вместе в постсоветском болоте. Но если у Кремля не будет даже иллюзорной надежды, что в Украине есть сегмент политических элит, который готов присягнуть РФ и имеет достаточно влияния, Россия отступиться. Как отступилась от стран Балтии. Так что нам нужно продолжать давить ОПЗЖ и другие пророссийские силы. И не реагировать на угрозы со стороны Путина. Внутреннее дело Украины — в процессе борьбы с российской агрессией бороться с агентурой вражеского государства", — резюмирует Алексей Голобуцкий.

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