Суд отправил Медведчука под домашний арест: почему приняли такое решение



















Печерский районный суд Киева отказал прокурорам в требовании взять под стражу главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Вместо этого суд отправил политика под круглосуточный домашний арест. Об этом стало известно из трансляции из зала суда, которую ведет hromadske.



Виктора Медведчука отправили под домашний арест

Отметим, обвинение просило взять Медведчука под стражу с альтернативой залога в 300 млн грн.

Обвинение обращалось к суду с просьбой взять под стражу главу политсовета ОПЗЖ, аргументируя это тем, что он может уйти от следствия и оказывать давление на других возможных фигурантов дела. Кроме того, прокуроры заявляют, что есть достаточно доказательств совершения Медведчуком преступлений, правда, еще не все из них раскрыты.

В свою очередь адвокаты Виктора Медведчука заявляют, что досудебное следствие незаконно и их подзащитный никуда не собирается сбегать.

Сам Медведчук соглашается с тем, что выступал против политического курса действующей власти, так как 75% опрошенных жителей нашей страны считают курс власти неправильным. Кроме того он отмечал, что его счета заблокированы, и он не может заплатить 300 млн грн. залога, в то же время, он отметил, что имеет много друзей.

Прокурор аргументировал размер залога в 300 млн грн. тем, что оценили состояние семьи Медведчука, а также возможные убытки.





Ранее "Комментарии" писали, что Леонид Кравчук рассказал, повлияет ли ситуация с Медведчуком на переговоры по Донбассу.

Напомним, Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку официально сообщено о подозрении в государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. Историк, политолог, правозащитник Вячеслав Лихачев рассказал изданию "Комментарии", приведут ли эти события к обострению на Донбассе, или наоборот — смогут принудить Кремль к миру.

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