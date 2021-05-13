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Главная Новости Политика внутренняя политика Суд отправил Медведчука под домашний арест: почему приняли такое решение
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Суд отправил Медведчука под домашний арест: почему приняли такое решение

Виктор Медведчук будет находиться под домашним арестом до 9 июля

сегодня, 21:27
Автор:

Татьяна Веремеева








Печерский районный суд Киева отказал прокурорам в требовании взять под стражу главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Вместо этого суд отправил политика под круглосуточный домашний арест. Об этом стало известно из трансляции из зала суда, которую ведет hromadske.

Суд отправил Медведчука под домашний арест: почему приняли такое решение

Виктора Медведчука отправили под домашний арест

Отметим, обвинение просило взять Медведчука под стражу с альтернативой залога в 300 млн грн.

Обвинение обращалось к суду с просьбой взять под стражу главу политсовета ОПЗЖ, аргументируя это тем, что он может уйти от следствия и оказывать давление на других возможных фигурантов дела. Кроме того, прокуроры заявляют, что есть достаточно доказательств совершения Медведчуком преступлений, правда, еще не все из них раскрыты.

В свою очередь адвокаты Виктора Медведчука заявляют, что досудебное следствие незаконно и их подзащитный никуда не собирается сбегать.

Сам Медведчук соглашается с тем, что выступал против политического курса действующей власти, так как 75% опрошенных жителей нашей страны считают курс власти неправильным. Кроме того он отмечал, что его счета заблокированы, и он не может заплатить 300 млн грн. залога, в то же время, он отметил, что имеет много друзей.

Прокурор аргументировал размер залога в 300 млн грн. тем, что оценили состояние семьи Медведчука, а также возможные убытки.


Ранее "Комментарии" писали, что Леонид Кравчук рассказал, повлияет ли ситуация с Медведчуком на переговоры по Донбассу.

Напомним, Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку официально сообщено о подозрении в государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. Историк, политолог, правозащитник Вячеслав Лихачев рассказал изданию "Комментарии", приведут ли эти события к обострению на Донбассе, или наоборот — смогут принудить Кремль к миру.


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Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/medvedchuka-ne-vzyali-pod-strazhu-emu-naznachili-kruglosutochnyj-domashnij-arest
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