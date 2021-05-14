Суд по Медведчуку: как дело может развиваться дальше

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которому сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Кто выиграл, кто проиграл на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? "Комментарии" узнали мнения экспертов.

Дело Медведчука. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Для абсолютно всех сторон это решение является приемлемым на данном этапе"

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко считает, что решение суда от 13 мая по делу Медведчука ещё раз доказало, что блицкрига в этом вопросе ожидать не стоит. Причём для абсолютно всех сторон это решение, по его мнению, является приемлемым на данном этапе.

"То есть, имеем конструкцию win-win (победа без проигравших, беспроигрышная игра – прим. ред.). Для власти это — отличный повод говорить об усилении со своей стороны деолигархизации и борьбы с российским влиянием в Украине. Объяснение столь мягкой меры пресечения непременно будут трактоваться как следствие нереформированной судебной системы и одиозности Печерского суда. Медведчук же фактически получил возможность закрепить статус "жертвы режима". А домашний арест – идеальная возможность для усиления личной пропаганды. Также это поможет ему частично отыграться во внутрипартийной борьбе", — прогнозирует Игорь Чаленко.

В свою очередь, так называемая "проевропейская" оппозиция получила, по мнению эксперта, прекрасный плацдарм для критики власти касательно якобы фейковости происходящего. Большим подспорьем здесь, уверен Игорь Чаленко, станет и недавнее решение по Андрею Антоненко (он же Riffmaster, обвиненный в причастности к убийству журналист Павла Шеремета), который был посажен под домашний арест после полутора лет нахождения в СИЗО.

Что касается российской угрозы, то Кремль публично заявил о невмешательстве в это дело, то есть даёт возможность Медведчуку укрепиться, считает руководитель ЦАС.

Игорь Чаленко резюмирует: "Несмотря на тактическое равновесие в нынешнее время, тянуть у власти здесь не получится. В среднесрочной перспективе будет либо громкий провал, либо оглушительная победа. Тянуть, как было с другими делами, например, делом Александра Ефремова (бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде, которого обвиняют в государственной измене и финансировании террористов, был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Киева, но приговор до сих пор не оглашен – ред.), не выйдет. Очевидным являются проблемы у стороны обвинения, потому Офису Генпрокурора нужно здесь доработать. Также данное дело показало удивительные особенности нашего законодательства. Очевидно, что такое тяжкое обвинение, как госизмена, по логике не может предполагать под собой ни домашний арест, ни залог. Однако после жалобы Надежды Савченко (Герой Украины, экс-нардеп, которую в 2018 году подозревали в организации подготовки госпереворота в Украине и поместили в СИЗО, но потом суд освободил её – ред.), к слову, также сотрудничающей с Медведчуком, Конституционный суд отменил безальтернативность содержания под стражей. Потому Верховной Раде необходимо искать выход из данной ситуации".

"Рано говорить о победе или проигрыше какой-либо из сторон"

По мнению адвоката, руководящего партнера в Юридической фирме Patriot.Legal Дениса Бондаря, на данный момент рано говорить о победе или проигрыше какой-либо из сторон. Но однозначно можно отметить, что каждая из сторон не получила, то на что рассчитывала.

"Думаю, что апелляция будет подана с обеих сторон. Прокуратура будет добиваться содержания под стражей, а защита — отпуска на поруки", — прогнозирует эксперт.

Комментируя подозрение Медведчуку, Денис Бондарь считает, что обвинения выглядели не достаточно убедительно и доказательную базу под это будет собрать кране тяжело. Впрочем, подчеркивает адвокат, чтобы иметь полную картину, нужно быть ознакомленным с материалами уголовного производства.

"Кстати будет вспомнить уголовные производства, связанные с прошлым президентом Украины — Петром Порошенко. Тогда тоже были допросы, громкие обвинения, публикации в СМИ. Но в итоге так это ничем и не закончилось, — отмечает Денис Бондарь. — В случае с Медведчуком обвинение пошло немного дальше. И всё же я сомневаюсь, что это дело смогут довести до конца исключительно юридически, основываясь на доказательствах — без политического решения и его одобрения на кулуарном международном уровне. Хочется жить в стране, где правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства, а не в рамках телефонного права. Но пока это, с моей точки зрения, не имеет ничего общего с Украиной".

Ранее сообщалось, как подозрения Медведчуку и Козаку могут отразиться на Порошенко.

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