Во сколько обойдется создание партии в Украине

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Официально на
создание партии в Украине нужно около 318 тысяч грн. Однако некоторые
приобретают уже готовые партии. На теневом рынке цена, по данным СМИ, составляет
около 50 тысяч долларов. Об этом говорится
в статье издания "Комментарии".
Фото из открытых источников
Процедура
создания политической партии в Украине прописана в законах Украины "О
политической партии" и "О государственной регистрации юридических лиц
и физических лиц-предпринимателей". Так, для регистрации партии
потребуются заявление, документы заявителя, 10 тысяч подписей граждан Украины в
поддержку решения о создании партии, устав, программа партии и другие документы.
Также нужно заплатить государственную пошлину – 140 прожиточных минимумов для
трудоспособных лиц (с 1 декабря – 317 800 гривен).
Но Министерство
юстиции может и отказать партии в регистрации. Основанием для отказа стать,
например, несоответствие требованиям Конституции и законов Украины. Так, в 2019
году отказали в регистрации кандидатам в народные депутаты от Компартии
Украины, а ее лидеру Петру Симоненко – в президенты Украины. Причиной стал
принятый в 2015 году Закон Украины "Об осуждении коммунистического и
нацистского тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их
символики", в результате действия которого Коммунистическую партию
запретили.
Созданием партии
можно заняться самостоятельно, или же поручить это дело юристам, которые
обещают сделать это за 30-45 рабочих дней. Такая помощь обойдется около 30 тыс.
грн, не считая дополнительных услуг.
Процесс
регистрации партии в Украине нельзя назвать сложным, и рост их числа 2014-2016
годах побудил экспертов заявить о необходимости ужесточить требования к
созданию партий. А глава Минюста Денис Малюська заявил о подаче исков в суд на
аннулирование регистрации сразу 48 политических партий Украины. Как отметил
министр, таким образом будет "подниматься дисциплина самих партий,
обеспечиваться защита избирателей от политических мошенников и ликвидироваться
"теневой" рынок по торговле политическими партиями".
Политический
консультант, технолог, специалист по GR Андрей
Бодров говорит, что "партийный" бизнес в нашей стране — явление
достаточно распространённое, разнообразное в своих проявлениях и зрелое по
возрасту и объёмам. Несмотря на то, что регистрация новой структуры обходится
дешевле покупки, продаются и целые партии (законодатель спровоцировал это
явление нормами об ограничениях участия в различных видах выборов для совсем
"свежих" партий), если интерес покупателя имеет национальный или
мультирегиональный масштаб.
По словам
Бодрова, для финансово-политических групп с аппетитом в один-два региона
существует и рынок франшиз, когда на продажу предлагается одна/несколько
городских, районных или региональных организаций партии. Зачастую, речь идёт о
малых партиях, "свою" региональную часть которой местная элита
использует под свои интересы, а "остальное девать некуда".
Ранее сообщалось,
как устроен теневой
партийный рынок в Украине.
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