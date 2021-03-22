Во сколько обойдется создание партии в Украине

Официально на создание партии в Украине нужно около 318 тысяч грн. Однако некоторые приобретают уже готовые партии. На теневом рынке цена, по данным СМИ, составляет около 50 тысяч долларов. Об этом говорится в статье издания "Комментарии".

Фото из открытых источников

Процедура создания политической партии в Украине прописана в законах Украины "О политической партии" и "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей". Так, для регистрации партии потребуются заявление, документы заявителя, 10 тысяч подписей граждан Украины в поддержку решения о создании партии, устав, программа партии и другие документы. Также нужно заплатить государственную пошлину – 140 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря – 317 800 гривен).

Но Министерство юстиции может и отказать партии в регистрации. Основанием для отказа стать, например, несоответствие требованиям Конституции и законов Украины. Так, в 2019 году отказали в регистрации кандидатам в народные депутаты от Компартии Украины, а ее лидеру Петру Симоненко – в президенты Украины. Причиной стал принятый в 2015 году Закон Украины "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", в результате действия которого Коммунистическую партию запретили.

Созданием партии можно заняться самостоятельно, или же поручить это дело юристам, которые обещают сделать это за 30-45 рабочих дней. Такая помощь обойдется около 30 тыс. грн, не считая дополнительных услуг.

Процесс регистрации партии в Украине нельзя назвать сложным, и рост их числа 2014-2016 годах побудил экспертов заявить о необходимости ужесточить требования к созданию партий. А глава Минюста Денис Малюська заявил о подаче исков в суд на аннулирование регистрации сразу 48 политических партий Украины. Как отметил министр, таким образом будет "подниматься дисциплина самих партий, обеспечиваться защита избирателей от политических мошенников и ликвидироваться "теневой" рынок по торговле политическими партиями".

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров говорит, что "партийный" бизнес в нашей стране — явление достаточно распространённое, разнообразное в своих проявлениях и зрелое по возрасту и объёмам. Несмотря на то, что регистрация новой структуры обходится дешевле покупки, продаются и целые партии (законодатель спровоцировал это явление нормами об ограничениях участия в различных видах выборов для совсем "свежих" партий), если интерес покупателя имеет национальный или мультирегиональный масштаб.

По словам Бодрова, для финансово-политических групп с аппетитом в один-два региона существует и рынок франшиз, когда на продажу предлагается одна/несколько городских, районных или региональных организаций партии. Зачастую, речь идёт о малых партиях, "свою" региональную часть которой местная элита использует под свои интересы, а "остальное девать некуда".

"Но, существуют и партийные проекты, изначально созданные "под распродажу", например — партия "Ридне мисто", для которой даже название выбиралось так, чтобы быть универсально-местнопатриотичным и применимым к любому региону, — рассказал эксперт. — Нужно отметить, что процедурно все требования закона о политических партиях при передаче контроля над структурой либо её частью соблюдаются обязательно. Требования к дальнейшему "использованию" партийной структуры прописаны так, что без всех положенных "демократических" процедур (конференции, переизбрания и перерегистрации руководящих органов) права и надежды покупателя не будет защищены. Формально, такие сделки не выпадают из правового поля, да и прямо запреты на них в законах не прописаны. Потому и рынок, хоть и не публичный, но старый и устоявшийся, а операторами на нем, в основном, являются политтехнологи, имеющие широкий круг потенциальных заказчиков в регионах и сеть связей внутри цеха для поиска "объекта покупки".

Ранее сообщалось, как устроен теневой партийный рынок в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!