Владимировна давит: сможет ли «Батькивщина» обогнать «Слугу народа»

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Вечканова Елена
Некоторые
политологи прогнозируют вероятные изменения в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. Считается, что у "Батькивщины" Юлии Тимошенко значительно улучшился
потенциал, и она способна потеснить как "ОПЗЖ", так и "Европейскую солидарность".
"Комментарии" спросили у экспертов, может ли политсила Юлии Владимировны
набрать такого разгона, чтобы даже убрать с первых позиций "Слугу народа".
"Батькивщину" вряд ли удастся реанимировать — эксперт. Фото: ЗМІСТ
По мнению украинского
дипломата, юриста-международника Вадима Трюхана, "партию Зеленского" кто-то
обязательно подвинет — раньше или позже. Эксперт говорит, что это случится в
обязательном порядке, о чем свидетельствует сразу несколько причин.
Второй причиной
эксперт называет то, что за почти 30 лет независимости Украины ни одна правящая
партия не смогла удержать первое место в рейтинге более одного политического
цикла. По мнению Трюхана, "партии Зеленского" исключением стать не удастся.
По словам Вадима
Трюхана, "Слугу народа" может сместить с первенства электоральных симпатий
какая-нибудь новая политическая сила. Какая именно — эксперт пока
прогнозировать не берется. Все потому, что сейчас сразу несколько мощных стейкхолдеров
пытаются перехватить у Зеленского инициативу.
Вместе с тем команда
самого Зеленского пытается нейтрализовать такие попытки, говорит дипломат. По
его словам, пока их действия успешны, однако бесконечно долго держать оборону
Банковой не удастся.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, сколько денег украинцам следует потратить на то, чтобы раскрутить бренд партии и поддерживать её работоспособность. Подробности и цифры — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, какое будущее, по мнению экспертов, ожидает партию "Голос" после фактически состоявшегося идейного раскола.
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