Владимировна давит: сможет ли «Батькивщина» обогнать «Слугу народа»

Некоторые политологи прогнозируют вероятные изменения в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. Считается, что у "Батькивщины" Юлии Тимошенко значительно улучшился потенциал, и она способна потеснить как "ОПЗЖ", так и "Европейскую солидарность". "Комментарии" спросили у экспертов, может ли политсила Юлии Владимировны набрать такого разгона, чтобы даже убрать с первых позиций "Слугу народа".



"Батькивщину" вряд ли удастся реанимировать — эксперт. Фото: ЗМІСТ

По мнению украинского дипломата, юриста-международника Вадима Трюхана, "партию Зеленского" кто-то обязательно подвинет — раньше или позже. Эксперт говорит, что это случится в обязательном порядке, о чем свидетельствует сразу несколько причин.

"Первая — на самом деле "Слуга народа" партией так и не стала. Это юридическая оболочка для заведения нужных окружению Президента людей на должности в представительные органы власти, начиная от парламента и правительства, и заканчивая местными советами, мэрами и так далее", — говорит Вадим Трюхан.

Второй причиной эксперт называет то, что за почти 30 лет независимости Украины ни одна правящая партия не смогла удержать первое место в рейтинге более одного политического цикла. По мнению Трюхана, "партии Зеленского" исключением стать не удастся.

"Третье. Украинским избирателям присуща склонность к быстрому разочарование вчерашними кумирами. Объясняется это патологическим неумением политиков выполнять свои предвыборные обещания, которые они всегда щедро раздают украинцам, не брезгуя прибегать к махровому популизму, — поясняет юрист-международник. — В то же время украинцы остаются политическими оптимистами: отказав в поддержке бывшим фаворитам, сразу переключаются на других. А свято место, как известно, пусто не бывает. Соответственно возникает вопрос — а кто же заменит "слуг"?"

По словам Вадима Трюхана, "Слугу народа" может сместить с первенства электоральных симпатий какая-нибудь новая политическая сила. Какая именно — эксперт пока прогнозировать не берется. Все потому, что сейчас сразу несколько мощных стейкхолдеров пытаются перехватить у Зеленского инициативу.

Вместе с тем команда самого Зеленского пытается нейтрализовать такие попытки, говорит дипломат. По его словам, пока их действия успешны, однако бесконечно долго держать оборону Банковой не удастся.

"Сейчас разгоняется также тезис о том, что Юлия Тимошенко становится чуть ли не безальтернативной альтернативой Владимиру Зеленскому. Однако, как бы ни пытались политтехнологи реанимировать бренд ЮВТ или "Батькивщины", время самой Юлии Владимировны и политиков, которых она удерживает своим личным рейтингом в политике, проходит. В то же время у партии "Батькивщина" есть неплохие шансы занять почетное третье или даже второе место на будущих выборах в случае, если ей выделят достаточное финансирование ее теневые спонсоры", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сколько денег украинцам следует потратить на то, чтобы раскрутить бренд партии и поддерживать её работоспособность. Подробности и цифры — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какое будущее, по мнению экспертов, ожидает партию "Голос" после фактически состоявшегося идейного раскола.

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