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Сколько стоит бренд партии и политика в Украине

Политический эксперт Алексей Голобуцкий высказал свое мнение относительно стоимости бренда партии и политиков в Украине

сегодня, 07:48
Автор:

Лиля Воробьева

Если представить, что любая партия в Украине это — не просто политическая сила, но и коммерческий проект, то сколько могут стоить ее акции и ее бренд? По поводу этого, гипотетического, но интересного вопроса издание "Комментарии" обратилось к политическому эксперту Алексею Голобуцкому.

Сколько стоит бренд партии и политика в Украине

Митинг политической партии. Фото из открытых источников.

По приблизительным подсчетам экспертов, бренд партии с лицензией и другими документами в Украине сегодня стоит около 20-40 тыс. долл. Голобуцкий убежден, что на самом деле стоимость бренда партии зависит от того человека, который возглавляет эту политическую силу, потому что эти вещи неделимые. Нельзя оценить партию без ее лидера, считает эксперт.

"Главная проблема сегодня — нельзя переносить бизнес на политику. Что такое бренд? Никто не скажет, сколько стоят наши услуги, потому что нет рынка. Есть просто формальность, лицензия Министерства юстиции. У нас очень персоналистские политические силы, других практически нет. Только "ОПЗЖ", пожалуй, самая "размытая" политическая сила, — там несколько лидеров, различные электоральные группы", — заявил он.

Аргументируя свою позицию, политический эксперт привел в качестве примера Петра Порошенка, вспомнив все три его политические проекты. По словам Алексея Голобуцкого, те люди, которые покупают партии, думают несколько иначе — они не просто покупают бренд, а договариваются с носителем этого бренда.

Разговаривая со своими коллегами Валерием Клочко и Михаилом Чаплыгой, политолог согласился с утверждением, что за рубежом ситуация похожая. Ведь яркий политический лидер, как правило, залог хорошего рейтинга для любой политической силы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как заработать, работая политическим экспертом.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=2592016994440106&ref=watch_permalink
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