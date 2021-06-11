Какая политсила может "потеснить" партию Порошенко в рейтинге — мнение эксперта

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Вечканова Елена
"Батькивщина" может подвинуть "ЕС" в рейтинге партий Украины. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Политические вкусы украинцев могут разительно измениться за лето. Так, высказывая мнение для портала "Комментарии", руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко предположил, что уже к осени на второе место в политических симпатиях наших соотечественников может выйти "Батькивщина" Юлии Тимошенко, подвинув с этого места "Европейскую солидарность" Петра Порошенко.
Специалист прогнозирует, что летний сезон 2021 года станет нетипично активным для украинской политической жизни. И хоть не перевесит события двухлетней давности, связанные с проведением досрочных парламентских выборов, однако ряд факторов будет стимулировать украинские партии к работе. Это — возможность встряхнуть свои партийные ячейки на местах после смягчения карантинных ограничений.
Исходя из аккумулирования результатов последних социологических исследований, сохраняется доминирование "большой четвёрки", подчеркивает эксперт. Речь о партии власти "Слуга народа" (СН), за которой следуют "Европейская Солидарность" (ЕС) Порошенко, "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Бойко-Медведчука, а также "Батькивщина" Тимошенко.
Также подобные тенденции показывают существование стойкой ниши для новой политической силы с избирателем, который в большинстве поддерживает Зеленского, однако полностью разочаровался в СН образца 2019 года.
Что касается трех других сил, то, по мнению руководителя ЦАС, сегодня идеальные условия для роста у партии "Батькивщина". Этому способствует как земельный вопрос с перетягиванием на себя темы референдума, так и активное позиционирование в вопросах социалки и борьбы с бедностью. Игорь Чаленко не исключает, что после летнего сезона партия Тимошенко может выйти на второе место по рейтингам, прибавив 3-5%.
А вот "Европейская солидарность" сегодня оказалась под основным ударом властей, которые сохраняют диспозицию второго тура президентских выборов-2019.
Игорь Чаленко считает, что наиболее уязвимой сегодня остается ОПЗЖ, нисходящий тренд электоральной поддержки которой усиливается.
Без этого, по его мнению, отток электората продолжится к молодым политическим силам. А их на этом фланге сегодня предостаточно: начиная от "Партии Шария" и Мураевской "Наши", заканчивая недавно презентованной силы Колесникова "Украина — наш дом" и даже "Победы Пальчевского".
Зато, отмечает он, создается окно для создания новой либеральной проевропейской партии, которая могла бы рассчитывать как на электорат "Голоса", так и частично на избирателя "Евросолидарности".
Что касается рейтинга других политических сил, которым социологи дают около 5%, а это "Украинская стратегия" Гройсмана, "Сила и Честь" Смешка и "Радикальная партия" Ляшка, то их дальнейшее продвижение будет, по мнению руководителя ЦАС, напрямую связано с появлением на телеэкранах.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают шансы политсилы "Голос" сохранить свою целостность.
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