Какая политсила может "потеснить" партию Порошенко в рейтинге — мнение эксперта

"Батькивщина" может подвинуть "ЕС" в рейтинге партий Украины. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Политические вкусы украинцев могут разительно измениться за лето. Так, высказывая мнение для портала "Комментарии", руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко предположил, что уже к осени на второе место в политических симпатиях наших соотечественников может выйти "Батькивщина" Юлии Тимошенко, подвинув с этого места "Европейскую солидарность" Петра Порошенко.

Специалист прогнозирует, что летний сезон 2021 года станет нетипично активным для украинской политической жизни. И хоть не перевесит события двухлетней давности, связанные с проведением досрочных парламентских выборов, однако ряд факторов будет стимулировать украинские партии к работе. Это — возможность встряхнуть свои партийные ячейки на местах после смягчения карантинных ограничений.

"Активизируются плодотворные с точки зрения прироста электората темы, к примеру, открытие рынка земли в июле и повышение тарифов на электроэнергию. Конечно, будет дальнейшая игра на повышение по геополитическим и гуманитарным вопросам, — отмечает Игорь Чаленко. — Даже проведение чемпионата по футболу Евро-2020 уже пошло в ход в партийной работе (ситуация с формой национальной сборной) ".

Исходя из аккумулирования результатов последних социологических исследований, сохраняется доминирование "большой четвёрки", подчеркивает эксперт. Речь о партии власти "Слуга народа" (СН), за которой следуют "Европейская Солидарность" (ЕС) Порошенко, "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Бойко-Медведчука, а также "Батькивщина" Тимошенко.

"СН идет полностью в фарватере политики Зеленского и Офиса президента. Рост рейтинга главы государства вытягивает за собой и "слуг" благодаря таким темам как деолигархизация, "Большая стройка", децентрализация, 30-летие Независимости. Однако разница в популярности среди избирателей президента и партии в районе 7-10% (в пользу Зеленского) свидетельствует об абсорбировании СН негатива, который генерируется внутри партии и парламентской фракции рядом скандальных ситуаций", — говорит Игорь Чаленко.

Также подобные тенденции показывают существование стойкой ниши для новой политической силы с избирателем, который в большинстве поддерживает Зеленского, однако полностью разочаровался в СН образца 2019 года.

"Этим может воспользоваться тот же спикер ВР Дмитрий Разумков, особенно для избирателей Юго-Востока, — предполагает эксперт. — Я не думаю, что ко Дню Независимости "слуги" продемонстрируют дальнейший уверенный рост, однако их позиции сегодня гораздо стабильнее, чем в аналогичный период, например, прошлого года".

Что касается трех других сил, то, по мнению руководителя ЦАС, сегодня идеальные условия для роста у партии "Батькивщина". Этому способствует как земельный вопрос с перетягиванием на себя темы референдума, так и активное позиционирование в вопросах социалки и борьбы с бедностью. Игорь Чаленко не исключает, что после летнего сезона партия Тимошенко может выйти на второе место по рейтингам, прибавив 3-5%.

А вот "Европейская солидарность" сегодня оказалась под основным ударом властей, которые сохраняют диспозицию второго тура президентских выборов-2019.

"Слив "пленок Медведчука", который в основном бьет по Порошенко , заставил политсилу пятого президента занять оборонительную позицию. В то же время ядро ЕС крайне стабильно, — акцентирует эксперт. — Сегодняшние 15%, несомненно, могут потерять в районе 1,5-2% к июлю, однако их отвоюют ко Дню Независимости. Для ЕС проблема в том, что приблизиться к 20% за несколько месяцев они уже не смогут. И на первый план выходит вопрос, кто же будет первой оппозиционной силой". заставил политсилу пятого президента занять оборонительную позицию. В то же время ядро ЕС крайне стабильно, — акцентирует эксперт. — Сегодняшние 15%, несомненно, могут потерять в районе 1,5-2% к июлю, однако их отвоюют ко Дню Независимости. Для ЕС проблема в том, что приблизиться к 20% за несколько месяцев они уже не смогут. И на первый план выходит вопрос, кто же будет первой оппозиционной силой".

Игорь Чаленко считает, что наиболее уязвимой сегодня остается ОПЗЖ, нисходящий тренд электоральной поддержки которой усиливается.

"И здесь уже влияет не только санкционная политика против Медведчука-Козака и сопутствующих телеканалов. На удивление начала страдать и половина т.н. "газовиков", что ясно отображает падение президентского рейтинга Бойко. Даже вопрос противодействия открытия рынку земли никоим образом не влияет позитивно на спасение рейтинга. Очевидно, политсиле необходимо провести ревизию внутрикомандной коммуникации и отработать летний сезон для решения проблемных задач внутри партийной структуры", — уверен эксперт.

Без этого, по его мнению, отток электората продолжится к молодым политическим силам. А их на этом фланге сегодня предостаточно: начиная от "Партии Шария" и Мураевской "Наши", заканчивая недавно презентованной силы Колесникова "Украина — наш дом" и даже "Победы Пальчевского".

"Что касается партии "Голос", то она находится в периоде полураспада. К сожалению, после всех скандалов теоретическая возможность увеличить сегодняшние средние 3% улетела прямиком в "черную дыру". К осени рейтинг этой силы может быть не более 1%, что ставит крест на данном партийном проекте с точки зрения дальнейшего результативного участия в выборах", — прогнозирует Игорь Чаленко.

Зато, отмечает он, создается окно для создания новой либеральной проевропейской партии, которая могла бы рассчитывать как на электорат "Голоса", так и частично на избирателя "Евросолидарности".

Что касается рейтинга других политических сил, которым социологи дают около 5%, а это "Украинская стратегия" Гройсмана, "Сила и Честь" Смешка и "Радикальная партия" Ляшка, то их дальнейшее продвижение будет, по мнению руководителя ЦАС, напрямую связано с появлением на телеэкранах.

"Учитывая, что летний сезон — мёртвый с точки зрения просмотров, данным политическим силам нужно переориентироваться на работу "в поле". Аналогичный совет вполне подошел бы новичкам прошлых местных выборов "ПроПозиция" и "За майбутнє", которые частично утратили рейтинг в межизбирательный период", — резюмирует Игорь Чаленко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают шансы политсилы "Голос" сохранить свою целостность.

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