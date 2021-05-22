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Главная Новости Политика внутренняя политика В СБУ проверяют подлинность пленок с разговорами Медведчука
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В СБУ проверяют подлинность пленок с разговорами Медведчука

В Службе безопасности заявляют, что сейчас не могут опубликовать всю информацию

сегодня, 22:12
Автор:

Татьяна Веремеева

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проверяют, не являются ли поддельными записи разговоров Виктора Медведчука за период с 2014 по 2018 год. Речь идет о записях, опубликованных  журналистами-расследователями из Bihus.Info. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дихтяренко в эфире телеканала "ДОМ".

В СБУ проверяют подлинность пленок с разговорами Медведчука

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По его словам, на брифинге главы Службы безопасности и генпрокурора прозвучала только та часть информации, которую можно разглашать по состоянию на сегодня. Кроме того, отметил Дихтяренко, следственные действия еще продолжаются.

Напомним, 17 мая журналисты Bihus.Info опубликовали десятки записей, на которых якобы звучит голос главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука с представителями оккупантов на Донбассе, так и приближенными к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее "Комментарии" писали, что Киевский апелляционный суд принял решение касательно избрания меры пресечения для Виктора Медведчука – политик должен находиться под домашним арестом до 9 июля.

В ходе судебного заседания меру пресечения, которую 13 мая политику избрал Печерский районный суд Киева, оспаривали и адвокаты, и прокуроры. Обе стороны не согласны с судебным решением. О доводах стороны защиты и обвинения рассказал нардеп от фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Он также сообщил, что депутаты фракции ОПЗЖ подали заявления о передаче Медведчука под личное поручительство. Однако суд отказал им в этом.

Мы писали, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку официально сообщено о подозрении в государственной измены и покушении на разграбление природных ресурсов оккупированного Крыма. Историк, политолог, правозащитник Вячеслав Лихачев рассказал изданию "Комментарии", приведут ли эти события к обострению на Донбассе, или наоборот — смогут принудить Кремль к миру.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-nachali-izuchat-plenki-razgovorami-medvedchuka-1621704236.html
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