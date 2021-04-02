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В Раде собирают голоса за отставку министра здравоохранения: причины

Идею увольнения Максима Степанова поддерживает уже 90 депутатов

сегодня, 16:41
Автор:

Вечканова Елена

Существует вероятность, что Максим Степанов в ближайшее время покинет пост министра здравоохранения. По крайней мере, такой инициативой озаботились народные депутаты, собирающие подписи для отставки нынешнего главы Минздрава. О происходящем стало известно благодаря нардепу от "Слуги народа" Дмитрию Гурину.

В Раде собирают голоса за отставку министра здравоохранения: причины

Министра Степанова хотят отправить в отставку. Фото из открытых источников

Как сообщил политик, в парламенте достаточно много депутатов, которые поддерживают идею собраться на внеочередную сессию ВР. Именно на этом заседании могут рассмотреть вопрос отставки Максима Степанова.

Конкретных причин Дмитрий Гурин не озвучивает, одновременно с этим называя Степанова министром, который "провалил борьбу" с коронавирусной пандемией. Также нардеп напомнил о словах руководителя Минздрава про депутатов, которые не принимают решений о необходимости обязательной вакцинации медицинских работников в Украине.

Гурин также высказывает надежду, что в ближайшем будущем Степанов также потеряет возможность что-нибудь решать, ведь уйдет с занимаемой должности.

По словам народного избранника, для того, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось, нужно полторы сотни подписей согласных депутатов. На данный момент под соответствующим документом подписалось уже 90 политиков. Недовольные работой Максима Степанова нардепы нашлись в "Слуга народа" (33), "За майбутнє" (10), "Европейской солидарности" (20) и ОПЗЖ (4). Также есть несколько голосов от внефракционных депутатов, а фракция партии "Голос" единогласно (20 человек) поддержала предложение рассмотреть отставку Степанова.

При этом некоторые эксперты считают, что Степанов может остаться в кресле министра, пока основная волна заболеваемости коронавирусом в Украине не спадет. По словам директора Агенства соцкоммуникаций Сергея Белашка, на Максима Степанова могут "повесить" проваленную массовую вакцинацию населения. Более детально читайте в нашем материале.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какова вероятность того, что в отставку уйдет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также на портале удастся узнать о том, на каких условиях покинуть пост главы МВД согласится Арсен Аваков.


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Источник: https://www.facebook.com/mitya.gurin/posts/4387411584621909
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