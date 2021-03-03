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Глава МВД Арсен Аваков рассказал о своей отставке

Аваков хочет посвятить себя творчеству

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о том, планирует ли он уйти в отставку с поста главы МВД в ближайшее время и посвятить себя творчеству. Об этом он рассказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его канале в YouTube.

Глава МВД Арсен Аваков рассказал о своей отставке

Фото: Гордон

В декабре 2020 года Аваков выпустил книгу под названием "2014. Мгновения харьковской весны", в которой он рассказал о том, как удалось удержать Харьков от российского вторжения в 2014 году. В книге опубликованы документы, интервью, материалы СМИ и множество другого о событиях активных пророссийских выступлений в Харькове после победы Майдана.

Гордон спросил Авакова, не собирается ли он уйти в отставку после 7 лет на посту главы МВД для того, чтобы посвятить себя творчеству. Аваков заявил, что ему очень хочется это сделать, чтобы стать свободным человеком и не заниматься ежедневно рутинной работой.

В то же время министр сказал, что он держит удар, чувствует мотивацию и готов работать дальше. Он отметил, что он уйдет в отставку только тогда, когда потеряет мотивацию.

Справка: Арсен Аваков беспрерывно занимает пост министра внутренних дел Украины на протяжении 7 с февраля 2014 года. Это больше, чем любой министр в истории независимой Украины. 

За время нахождения Авакова на этом посту в Украине сменилось 3 президента и 4 премьер-министра. Он единственный министр из предыдущей власти, который остался на должности после прихода Президента Владимира Зеленского. Это вызвало акции протеста, так как Зеленский обещал полное обновление власти. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, нужно ли ввести санкции против Петра Порошенко.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JMQ_7d20lfg&feature=youtu.be&ab_channel=ВгостяхуГордона
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