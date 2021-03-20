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Вероятность отставки Шмыгаля: нардеп Евгения Кравчук назвала условия

Нардеп рассказала, влияют ли олигархи на украинских премьер-министров

сегодня, 20:00
Автор:

Таисия Ерохина

Никто из украинских олигархов не может управлять президентом Украины Владимиром Зеленским, ставя на пост премьер-министра своего человека, в частности, Дениса Шмыгаля. Об этом заявила в интервью изданию "Комментарии" заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук.

Вероятность отставки Шмыгаля: нардеп Евгения Кравчук назвала условия

Евгения Кравчук - фото из личного архива Е. Кравчук

Политологи нередко называют нынешнего главу Кабинета министров Украины Дениса Шмыгаля якобы приближенным к олигарху Ринату Ахметова, так как Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, принадлежащей Ахметову. Сам премьер какое-либо лоббирование интересов олигарха отрицал. Кравчук так же отрицает возможность влияния олигарха на выбор президента Зеленского.

"Последнее слово в кадрах всегда за президентом. И я не верю, что президенту какой-то олигарх может сказать, что "будет этот премьер, и он будет сидеть и выполнять все прихоти". Нет, так не будет", — рассказала Кравчук.

Прошел год, как Шмыгаль возглавляет украинское правительство. Его предшественник продержался на своем посту менее года, после чего был сменен. В связи с этим в Сети начали говорить о возможности очередной смены премьер-министра и отставки правительства. По словам Кравчук, для такого шага необходима единая позиция фракции.

"В случае со Шмыгалем, то надо тоже понимать, что мы формировали самостоятельно это правительство, монобольшинством. И, конечно, для его замены должны также быть веские причины и единодушная позиция всей фракции", — сказала Кравчук.

Добавим, что информацию о том, что предыдущий глава правительства Алексей Гончарук якобы был "человеком" олигарха Виктора Пинчука, нардеп Евгения Кравчук опровергла.

Напомним, ранее эксперты прокомментировали рассуждения о возможной смене Ермака на посту Офиса Зеленского.


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