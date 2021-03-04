Отставка Максима Степанова: эксперты оценили шансы министра попрощаться с креслом

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов эффективно демонстрирует качества антикризисного менеджера. Между тем, именно Степанова критикуют чуть ли не чаще всех членов правительства. Реальна ли отставка министра охраны здоровья? По делу ли критикуют? Когда может уйти и может ли? Разобраться в этих вопросах порталу "Комментарии" помогали эксперты.

Максим Степанов - фото из открытых источников

Отставить Степанова – не проблема

Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова обращает внимание, что пост министра здравоохранения — один из самых токсичных.

"После госпожи Супрун любой чиновник, заходящий на этот пост, сталкивается больше с антирейтингом, чем с рейтингом. И Степанов, приходя в Минздрав, понимал, что позитивного репутационного имиджа ему не видать. Значит, были и есть другие интересы", — отмечает Анне Быкова.

По ее словам, законодательство и современные украинские реалии позволяют быстро снимать министра, переназначать, а то и делать с приставкой и.о., но с полным пакетом полномочий. Так что отставить Степанова – не проблема.

"Соответствующее решение может быть кулуарно принято очень близко к дате потенциальной отставки. Заблаговременно мы не узнаем, всё произойдет очень быстро. Но пока власть, похоже, в этом не заинтересована, — говорит политконсультант. – Офис президента уже запустил пиар-волну нанятых экспертов, которые рассказывают, как хорошо проходит вакцинации и как важно прививаться. При этом понятно, что вероятность отставки Степанова прямо пропорциональна результату кампании по вакцинации. Если провалит — его отставят. При этом вполне допускаю, что Степанов и его отставка могут стать разменной монетой, которая в целом не повлияет на состав Кабмина. Вопрос комплексной отставки которого, похоже, не стоит".

Степанова будут держать на посту министра, пока не пройдет волна коронавируса

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко считает, что отставка Степанова в ближайшее время маловероятна.

"На кого-то же надо повесить провалы с вакцинацией. Такими темпами, какими она проходит сейчас, чтобы выйти на уровень, необходимый для получения так называемого коллективного иммунитета, Украине понадобится 10 тысяч дней. Можно сколько угодно цитировать британских чиновников, которые уверяют, что из Индии в Украину прибыла "та самая вакцина". Но если ту, что анонсировали изначально, производят везде под одним брендом и по одной цене, то в нашем случае — два разных бренда, которые продаются по разной цене, с разными ценами дистрибьюторов. И всё это выглядит весьма причудливо, — отмечает Сергей Белашко. — Так что, думаю, Степанова будут держать на посту министра, пока не пройдет волна коронавируса, чтобы слить его и весь негатив (от пандемии, вакцинации, коррупции с этим связанной) одновременно".

К тому же, подчеркивает эксперт, Степанов — не сам по себе.

"Мы помним, какая мощная пиар-кампания предшествовала его назначению. По всем телеканалам шли заказные сюжеты о том, какой он классный менеджер, какой меценат, сколько его семья сделала для украинской медицины, каким он был успешным губернатором в Одесской области. За Степановым стоят серьезные люди и серьезные интересы – и просто так его уволить не получится", — резюмирует Сергей Белашко.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что глава МВД Арсен Аваков назвал условие отставки.

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