Украинский депутат назвал вторжение России в Украину "освобождением"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива сделал заявление, касаемо возможного вторжения Российской Федерации в Украину. Об этом пишет издание УНИАН.

Илья Кива. Фото: zagittya

Илья Кива в своем официальном Telegram-канале заявил, что возможное вторжение войск России в Украину будет для последней "освобождением".

"Почему же сразу нападут? Освободят!" — передает издание слова Ильи Кивы.





Скриншот: УНИАН.

Отметим, что ранее народный избранник уже попал в скандалы, связанные с его заявлениями. Так в конце прошлого года Кива заявил, что наша страна должна войти в состав Российской Федерации. Такое мнение он выразил в эфире российского телеканала.

Также политик расстрелял из автомата портрет Степана Бандеры. Свой ролик Кива посвятил Дню освобождения Киева от нацистов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в феврале программа "Тысяча за вакцинацию" расширяется – на что можно потратить деньги. Уже в следующем месяце пожилые люди смогут оплачивать коммунальные услуги "ковидной" тысячей.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Столтенберг рассказал, почему поставки оружия в Украину не должны беспокоить Россию. У стран-участниц НАТО на сегодня разные взгляды на поставки оружия для Украины. В то же время Альянс обязан оказывать поддержку Киеву. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что у самых богатых людей мира изменилось количество миллиардов в кошельках. Сумма потерянных денег оценивается в 85 миллиардов долларов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!