Нардеп Кива в эфире российского телеканала заявил, что Украина должна войти в состав России (ВИДЕО)



















Илья Кива, который имеет удостоверение народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь"", попал в очередной скандал. Он выступил в эфире российского телеканала с заявлениями о необходимости слияния Украины с Россией как восстановление исторической справедливости. Видео с заявлениями Кивы уже появилось в свободном доступе на платформе Youtube.

Илья Кива. Фото с Facebook

Депутат Верховной Рады Илья Кива принял участие в прямом эфире телеканала "Россия-1" в программе "60 минут", озвучив ведущей Ольге Скабеевой свое мнение по поводу отношений России и Украины. Он агрессивно подверг критике все руководство страны, переходя на личности. Но в тоже время выражая свое одобрение деятельности Путина и Кадырова.



"Украинские власти пытаются заполнить хаос, отвлекая внимание людей от экономических проблем историей войны. Эта схема хорошо работает уже 8 лет. Эта тема вызывала всегда истерию в обществе. Поэтому команда "95 квартала" придумывает новые страшилки и теперь хочет поставить женщин на военный учет. Госпереворот не произошел, Путин не напал, а им нужно выиграть время. А в действительности Россия очень профессиональная на дипломатическом уровне. Мы тогда, 8 лет назад, были очень близкими. И Россия знала о госперевороте, но не остановила его. И только теперь Россия начала заявлять свои права, потому что мы должны находиться в одном союзе, это прекрасная политическая игра, которая заслуживает внимания. 8 лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а теперь, через 8 лет вы пришли за всем. Подтверждение этому пресс-конференция Путина, где он четко расставил акценты своих интересов на мировой арене, ибо кто собрался отдавать "янкам" территории, которые могут служить во имя наших с вами следующих поколений. А Кадыров, будучи гражданином России, увидев страдания славянских районов, искренне хочет помочь," — эмоционально заявил в российском эфире Илья Кива.

Несмотря на попытки ведущей остановить речь депутата, он продолжал активно настаивать на слиянии Украины и России.

"Мы говорим не о Российской Федерации, а о славянских народах, которые должны и обязаны объединиться и быть той силой, которая оказывает сопротивление Западу. Сегодня Украина действительно колонизирована и действия Украины — это действия колонизатора, использующего ее в качества расходного материала, ресурса. И сегодня Россия может сыграть ключевую роль в судьбе моей страны", — сказал Кива.

Это видео уже вызвало негодование в украинских соцсетях. В настоящее время о реакции правоохранительных органов неизвестно.

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