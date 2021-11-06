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Илья Кива расстрелял из автомата портрет Степана Бандеры (ВИДЕО)

Политик посвятил свой ролик Дню освобождения Киева от нацистов

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Представитель парламента от политического объединения "Оппозиционная платформа — За  жизнь" Илья Кива сегодня, 6 ноября, выложил в собственном Telegram-канале видеосюжет, снятый ко Дню освобождения столицы страны от немецких оккупантов. Это уже второй такой видеоролик, в нем он тоже стреляет из автомата. Размещение такого видео стало основанием для открытия против оппозиционного нардепа уголовного производства.

Илья Кива расстрелял из автомата портрет Степана Бандеры (ВИДЕО)

Илья Кива (фото из открытых источников)

Свое второе видео политик посвятил очередной годовщине освобождения украинской столицы от нацистов.

Видео снимали на стрелковом комплексе. Нардеп целится и стреляет в портреты Степана Бандеры и Адольфа Гитлера, которые служили ему мишенями.

По его словам, он и его единомышленники — члены антифашистского движения "Патриоты — За жизнь" именно так отмечают этот день. Расстреливая из автоматов нацистов, как когда-то делали их деды и прадеды.

Также здесь снято, как Илья Кива несет цветы к монументу генералу советских времен Николаю Ватутину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чем депутат Илья Кива "прославился" на политической арене. Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива часто попадал в скандалы. Известны эпизоды, которыми он запомнился во время своей карьеры. Илья Кива работал в должности руководителя промывочно-пропарочной станции "Новозолотарьовка" под Лисичанском, на другой линии предприятия стал работать его брат Дмитрий. В Полтавской области открылся нефтеперерабатывающий завод, производивший дизельное топливо и бензин плохого качества. Журналисты пишут, что якобы создал его Дмитрий Кива, а на завод поставляли неучтенную нефть из Лисичанска.


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Источник: https://t.me/The_Kyva/1382
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Обсуждения

Песиміст

сегодня, 22:39

Интересно, если националисты начнут массово выкладывать видео расстрела фото кивы, это сочтут покушением на жизнь нардепа? Впрочем, лучше видео расстрела диплома кандидата наук - такому дебилу он все равно не поможет

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