Терроборона, угроза нападения РФ и санкции против телеканала НАШ: итоги харьковского заседания СНБО

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского в Харькове состоялось выездное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Рассматривались вопросы формирования территориальной обороны, была утверждена Стратегия морской безопасности Украины, а также приняты ограничительные меры (санкции) к ряду юридических лиц, включая телеканал "НАШ". Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что при возможности полномасштабной агрессии России на территорию нашей страны, интернет и мобильную связь представители власти отключать не собираются. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" принятые решения и сделанные заявления.

Заседание СНБО. Фото: Офис президента Украины

В скором времени появится видео от президента с очередным умиротворением

Решение СНБО Украины в такое сложное время должно было бы успокаивать, но не успокаивает, отмечает политолог, конфликтолог Богдан Петренко.

"Ну, во-первых, часть вопросов была под грифом "секретно". А эти вопросы больше всего интересовали украинцев. Следовало хотя бы разъяснить уровень угроз, успокоить людей. Впрочем, не исключено, что в скором времени появится видео от президента с очередным умиротворением. Второе – это название первого (тайного) вопроса – о внешних и внутренних угрозах. То есть, нам грозит не только РФ, но и какие-то внутренние силы. Без уточнений – какие именно и каким образом – может показаться, что следующим шагом может стать "закручивание гаек", включая наступление на свободы с целью "увеличения безопасности". В условиях засилья угроз – тайна важных вопросов может вести к появлению слухов (не в пользу Украины), целенаправленных вбросов со стороны врага. Как следствие – к увеличению панических настроений", – поясняет эксперт.

В определенной мере, считает он, должна успокоить информация о передаче Украине вооружения и создание территориальной обороны. Но первое также решили сделать засекреченным, а во втором акцентировали внимание на том, что когда-то терроборона достигнет 2 млн.

"Из плюсов – ни один из вопросов нельзя подвести под какие-то тайные договоренности, которые могли состояться 10 февраля в Берлине в нормандских переговорах на уровне советников глав государств . На заседании СНБО не поднимали ни тему децентрализации (подводя под "особый статус"), ни тему прямых переговоров с ОРДЛО", – говорит Богдан Петренко.

Комментируя санкции по каналу "НАШ", он призвал рассматривать это не только с точки зрения свободы слова или борьбы с российской и антиукраинской пропагандой, но и в ракурсе перетоков зрителей. В данном случае, считает эксперт, будут выигрывать другие политические силы, также оппозиционные к сегодняшней власти. Но оппозиционные не с патриотической стороны, а с бывшего бело-голубого лагеря.

"Чего не хватало на этом выездном заседании – так это местной специфики, вопросов оборонного комплекса, вопросов самого Харькова и области. Символически в Харькове можно было бы принять решение, направленные на снижение ДТП. Создается впечатление, что заседание СНБО в Харькове – это лишь средство нивелировать заявление Зеленского о том, что город может быть оккупирован РФ", – резюмирует Богдан Петренко.

Зеленский попытался успокоить граждан, говоря о территориальной обороне, о возможной морской блокаде, которую пытается устроить Украине Россия

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк предполагает, что проведение заседания СНБО именно в Харькове – своеобразная дань этому городу после заявления президента, что первая столица Украины может быть оккупирована чуть ли не первой в случае начала полномасштабного российского вторжения.

"Зеленский попытался как-то успокоить граждан. В том числе говоря о территориальной обороне, о возможной морской блокаде, которую пытается устроить Украине Россия . О мерах противодействия планам агрессора. Это, безусловно, важно с точки зрения национальной безопасности. Но наиболее резонансным (хоть и ожидаемым) стало решение о санкциях по телеканалу "НАШ". Это не идет в позитив власти. Скорее говорит о ее страхе, о неспособности, неготовности слышать альтернативные точки зрения. Это признак незрелости, непонимания того, что такое политика в демократическом государстве", – считает Тарас Семенюк.

Он акцентирует, что Украина находится в сложной ситуации. У нас нет понимания, что делать с Минским процессом. И важно было дать ответы на эти вызовы. Но ответов мы не услышали.

"Переговоры советников глав нормандского формата в Берлине провалились . И хоть ряд аналитиков преподносит это как то, что Ермак не пошел на "зраду", на уступки Москве, как по мне, ситуация выглядит иначе. Потому что отсутствие подвижек в переговорах лишь усугубляет и без того напряженную ситуацию. Фундаментально мы не решаем проблему "Минска". Власть не знает, что делать с ним, – поясняет Тарас Семенюк. – Потому что любой шаг для нее (хоть выполнять, хоть отказаться) – проигрышный. Мы видим, как постепенно сыплется режим Зеленского. А это придает уверенности оппозиционным политикам (особенно опытным) активно наступать на действующую – молодую и нестойкую – власть".

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