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Агрессия России: Данилов рассказал, будут ли отключать Интернет и мобильную связь в случае вторжения РФ

По словам Данилова, сейчас делается все возможное, чтобы вторжение не произошло

сегодня, 21:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Представитель  СНБО Алексей Данилов заверил, что при возможности полномасштабной агрессии России на территорию нашей страны, интернет и мобильную связь представители власти отключать не собираются. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов сказал, проводя брифинг, после состоявшегося сегодня, 11 февраля, заседания Совета безопасности, пишет "УНИАН".

Агрессия России: Данилов рассказал, будут ли отключать Интернет и мобильную связь в случае вторжения РФ

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

По словам чиновника Совбеза, украинские власти точно ни интернет, ни мобильную связь отключать для граждан не собираются. Напротив, власти пытаются сделать все возможное, чтобы никакого вооруженного конфликта не произошло. Это сейчас главная задача. Над ней работает дипломатический корпус, очень много людей, которые ответственно оценивают все эти процессы. Есть большое желание, чтобы РФ остановила этот шантаж, перестала угрожать оружием у нашей границы.

Данилов подчеркнул, что при необходимости власти четко понимают "как мы будем защищать нашу родную землю".

По словам секретаря СНБО, у власти другой дороги нет, так же у нас другой земли нет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов указал на особенность в поведении Путина в последнее время. В эфире ток-шоу "Право на власть" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил мнение, что российский президент Владимир Путин выглядит очень нервным. Такое поведение главы Кремля в СНБО связывают с происходящими вокруг него событиями в последнее время. Дело в том, объясняет секретарь СНБО, когда Путин говорит, что вопрос об оккупированном Крыму решен – для нас (украинской стороны – ред.) вопрос Крыма не решен.


 


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Источник: https://www.unian.ua/economics/telecom/internet-i-mobilniy-zv-yazok-u-razi-vtorgnennya-rf-ne-vidklyuchatimut-danilov-novini-11701714.html
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