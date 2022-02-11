Нормандская встреча в Берлине: эксперты оценили результаты для Украины

В четверг, 10 февраля, в Берлине прошла встреча советников глав "нормандской четверки". Что можно сказать по итоговым заявлениям? Что могло остаться за кулисами? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нормандская четверка. Фото из открытых источников

"Зрада", разгонявшаяся в украинских СМИ в вопросе позиции наших партнеров, не имеет под собой практической основы

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что переговоры дипломатических советников лидеров государств Нормандского формата, несмотря на некоторые оптимистичные ожидания, завершились ничем.

"Более того, как следует из того, что говорилось на брифингах по их результатам, достигнут не прогресс, а наоборот регресс. Так, в частности, Дмитрий Козак (представитель РФ) заявил, что Нормандский формат не имеет права принимать какие-либо решения в отношении Донбасса. По его словам, "Украина должна договариваться с республиками". В этой связи возникает вопрос о мандате участников Норманди. Неожиданно на восьмом году его существования", – подчеркивает Вадим Трюхан.

По его мнению, для Украины несомненным позитивом стало то, что Козак выглядел совершенно разочарованным на брифинге.

"Его утверждение, что он не увидел "готовности ФРГ и Франции надавить на Киев" означает, что "зрада", которая разгонялась в украинских СМИ в вопросе позиции наших партнеров, а также позиции президента Франции во время его переговоров в Москве, не имеет под собой практической основы. Тот факт, что стороны не смогли согласовать хоть какой-нибудь короткий совместный документ по результатам переговоров, как это им удалось в Париже, ни согласовать время и место следующей встречи, свидетельствует, что на этом уровне начался кризис. И никаких подвижек в ближайшее время ждать не приходится", – прогнозирует дипломат.

Он также отмечает, что Козак "проговорился", что во время переговоров снова встал вопрос об определении сторон конфликта.

" Понятно, что для россиян это чувствительная тема. Следовательно, скорее всего, они будут продолжать валять дурака, настаивая на том, что Украина сама должна договориться обо всем с российскими коллаборантами и гражданами России, возглавляющими так называемые "ЛДНР". Кроме того, Козак утверждал на брифинге, что у России вообще нет никаких обязательств по минским договоренностям. Общий вывод – какого-либо прогресса в рамках нормандского формата или ТКГ в ближайшее время ожидать не приходится", – констатирует Вадим Трюхан.

Надо дождаться ближайшего заседания ТКГ: там будет видно, не пообещал ли Ермак вдруг что-то, что не озвучили вслух

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа, руководитель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов акцентирует, что попытки главы Офиса президента Андрея Ермака (на переговорах именно он представлял Украину) склонить нашу страну к прямым переговорам с "представителями ОРДЛО" в очередной раз провалились.

"Стратегия Украины, судя по всему, и в дальнейшем заключается в том, чтобы акцентировать на вопросах безопасности и гуманитарных и всячески избегать обсуждения политических вопросов напрямую с боевиками. Германия и Франция, возможно, и не против, чтобы мы начали диалог с Донецком и Луганском, но — по крайней мере — не давят слишком сильно. Вопрос в том, не изменится ли их позиция", – подчеркивает Сергей Стуканов.

Он считает, что теперь нужно дождаться ближайшего заседания ТКГ: там будет видно, не пообещал ли Ермак вдруг что-то такое, о чем речь не шла во время брифингов.

"Следовательно, время, которое остается до заседания ТКГ, украинское общество должно использовать для того, чтобы еще раз на всякий случай предостеречь власть от шагов, которые ухудшат наше положение, – объясняет Сергей Стуканов. – Никаких прямых переговоров с боевиками не должно произойти. Сначала – вывод российских войск, контроль над границей, а потом – все остальное. В этом смысле, конечно, нехорошо, что вопрос во время вчерашней встречи, похоже, крутился преимущественно вокруг того, что "должна сделать" Украина, а не Россия (якобы не имеющая по Минскому соглашению никаких обязанностей). То есть именно России удалось навязать свой дискурс и поставить нас в положение, где мы должны защищаться и отпираться, а не агрессор. Критически важная задача на будущее – обратить дискуссию и направить ее в другом направлении".

После переговоров в Берлине две новости – хорошая и плохая

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога о мире и безопасной реинтеграции Юлия Тищенко считает, что после переговоров в Берлине имеем две новости – хорошую и плохую.

"Хорошо, что по состоянию на данный момент не были подписаны дополнительные соглашения, не были взяты дополнительные обязательства со стороны Украины относительно выборов, особенностей самоуправления и т.д. Стороны договорились договариваться. Россия традиционно настаивает на том, что она не является стороной конфликта, а украинскому руководству следует говорить с ОРДЛО напрямую. РФ также говорит, привычно, что трек безопасности не основной, а процесс запустит само решение политических вопросов. Также было публично подчеркнуто на разной трактовке минских договоренностей", – акцентирует Юлия Тищенко.

Негативная новость, по ее мнению, в том, что РФ даже не собиралась обсуждать вопросы безопасности, обмен заложниками – те составляющие, которые анонсировались украинской стороной перед встречей.

"Российские войска на украинских границах – давление, которое должно нас заставить пойти на угрожающие политические уступки. И здесь деэскалации не предвидится", – резюмирует аналитик.

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