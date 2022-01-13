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В СНБО рассказали, за кем последнее слово во введении санкций: это не президент

Алексей Данилов отметил, 21 член СНБО, вместе с президентом 22, изучают документы и уже потом принимают решение

сегодня, 08:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не соответствует действительности информация о том, что санкции СНБО вводит без обсуждения по его личному указанию или указанию президента. По словам Данилова, последнее слово во введении санкций за всеми членами СНБО. Каждый из них сам принимает решение, как ему голосовать. Как передает портал "Комментарии", об этом Алексей Данилов рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

В СНБО рассказали, за кем последнее слово во введении санкций: это не президент

Алексей Данилов. Фото: Украинская правда

Данилов отметил, 21 член СНБО, вместе с президентом 22, изучают документы и уже потом принимают решение.  Указ президента – это лишь итог того, как голосовали все члены СНБО.

Секретарь СНБО отбросил упреки о том, что с его стороны на какого-то из членов СНБО осуществлялось давление или кого-то ставили перед фактом, что нужно проголосовать за тот или иной вопрос. Кроме того Данилов заявил, что заседания СНБО проходят очень живо, иногда разворачиваются такие обсуждения, что их и в Верховной Раде не увидишь. 

По мнению Алексея Данилова, у всех членов СНБО достаточно времени, чтобы ознакомиться с теми документами. Которые выносят на заседание СНБО. Среди тех, кто внимательно изучает документы Данилов назвал министра обороны Резникова, Генпрокурора Венедиктову, вице-спикера по евроинтеграции Стефанишину.

Читайте также на портале "Комментарии" — одним из первых, кто подверг критике работу СНБО стал экс-глава МВД Арсен Аваков. Он в одном из интервью заявил, что СНБО, как исполнительного органа власти, больше не существует. Также Аваков первым публично заявил, что с Офиса президента за 5 минут до заседания СНБО подаются папки санкциями и прочие документы за которые стоит голосовать. Позже такую же информацию подтвердил экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/01/13/7320193/
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