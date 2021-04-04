ЦИК: Василий Вирастюк победил на довыборах в Раду

Утром 4 апреля Центральная избирательная комиссия обнародовала 100% протоколов на избирательном участке № 87. По результатам голосования победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.

Василий Вирастюк (фото из открытых источников)

На довыборах в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил Василий Вирастюк. Он получил 15 076 (31,25%) избирательных голосов. Чуть меньше набрали Александр Шевченко от партии "За майбутнє" (29,69%, 14 327 голосов) и Руслан Кошулинский от партии Всеукраинское объединение "Свобода" (28,86%, 13 927 голосов).

Отметим, что результаты объявили на 8 сутки после голосования. Дело в том, что процесс был заблокирован из-за пересчета голосов. На 87-м участке обнаружили расхождение в голосах. 31 марта Василий Вирастюк обвинил своих оппонентов в фальсификации и вбрасываниях. Депутаты от "Слуги народа" подали соответствующее заявление в правоохранительные органы. Центральной избирательной комиссии пришлось дважды менять состав комиссии на Прикарпатье, чтобы возобновить подсчет голосов. Под зданием, где заседала ОИК, начали собираться сторонники Вирастюка и Шевченко. 1 апреля здание было взято под охрану СБУ.

Напомним, что в феврале 2021 года "Слуги народа" выдвинули кандидатуру украинского спортсмена-тяжеловеса Василия Вирастюка в народные депутаты в округе № 87 в Ивано-Франковской области.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 16 марта кандидат от партии "Европейская солидарность" в 87-м округе на Прикарпатье Маруся Звиробий-Беленькая заявила, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского. Эксперты рассказали нашему изданию, как такое ее решение поменяло расклад в округе.

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