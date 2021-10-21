Ставка на Разумкова: кто стоит за перспективным политиком и пора ли Зеленскому уже кусать локти

Две недели назад, 7 октября, Дмитрий Разумков потерял пост спикера. Что можно сказать о его деятельности с того времени? Как он может действовать дальше? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" выяснило в интервью с нашими экспертами.

Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Верховной Рады

Ключевым из дальнейших событий для экс-спикера станет формирование формальной или неформальной "группы Разумкова" в Верховной Раде

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний акцентирует, что последние опросы, с которыми нас начали знакомить социологи, дают Дмитрию Разумкова примерно 7% поддержки, что лишь подтверждает претензии бывшего спикера на будущее политическое лидерство.

"Хороший процент, понятно, нужен для более дорогого инвестора, который, очевидно, должен быть поражен ростом рейтинга. И показателем, достаточным для преодоления проходного барьера на выборах в Верховную Раду с двухпроцентным запасом. Хотя в таком рейтинге для Разумкова есть скорее не преимущество, а угрозы, – отмечает Юрий Подорожний. – Информационный взрыв должно смениться еще более мощной информационной волной. И такие волны нужно повторять раз за разом, иначе рейтинг будет зависеть только от количества денег, потраченных на организационную структуру в регионах, умноженную на "джинсу" с дутыми медийными предлогами".

Эксперт обращает внимание, что Разумков как опытный политтехнолог сумел выйти из истории с отставкой на коне, создав себе имидж борца за право и законность.

"Ключевым из дальнейших событий для экс-спикера станет формирование формальной или неформальной "группы Разумкова" в Верховной Раде. Таким образом он сможет обеспечить иллюзию команды, зарождающейся перед выборами в ВР. Власть, по логике, должна приложить максимум усилий, чтобы этого не произошло. Но и слишком давить на Разумкова нельзя. Ведь это позволит создать ореол жертвы, подвергаемой гонениям. И все это с новыми политическими актёрами. Фактически власть таким образом сформирует новую оппозицию перед парламентскими выборами. С одной стороны, это плюс всем. С другой, воевать с новыми "святыми" будет труднее из-за отсутствия у них значительного антирейтинга", – поясняет Юрий Подорожний.

По его мнению, задача Разумкова – сформировать такие политические обстоятельства, в которых он получит политическое силу первой лиги. То есть, партию, которая будет не бороться за преодоление 5% барерьера, а способна его спокойно перейти и соревноваться с политическими топами. Такую политическую силу можно создать, лишь имея достаточный финансовый ресурс и не слишком загружая ее вчерашними и позавчерашними политиками, которые себя всё еще считают випами, а на самом деле не способных выиграть мажоритарный округ на выборах в Верховную Раду, не говоря о том, чтобы тянуть своим рейтингом политическую силу.

Ринат Леонидович готовит новую площадку, чтобы запустить Разумкова с его проектом в свободное плаванье

По мнению политтехнолога Александра Кондратенко, учитывая резкий (двукратный, по сравнению с предыдущими замерами) рост рейтинга Разумкова, можно резюмировать: лишившись поста спикера, он как политтехнологически действовал по образу жертвы. И таким образом старался заработать себе электоральные баллы.

"Наш электорат очень любит именно образ жертвы. К таким проникаются симпатией, – поясняет Александр Кондратенко. – При этом, есть информация, что Разумков всё это время активно искал финансирование под собственный политпроект. И учитывая, что ему, скорее всего, нарисовали 7% в последней социологии, думаю, что он нашел деньги. Не исключаю, что ахметовские. Вполне возможно, Ринат Леонидович таким образом готовит новую площадку, чтобы запустить Разумкова с его проектом в свободное плаванье".

Политтехнолог прогнозирует, что, если Разумков будет и дальше действовать в том же русле, "покусывая" власть в целом, но особенно – Офис президента, его могут лишить мандата. После чего буквально в течение месяца мы услышим о новом политическом движении.

"Ситуация развивается логично, – считает Александр Кондратенко. – Разумков давно планировал уходить в свободное плавание. И это, вероятно, главная причина, по которой его сняли с поста спикера. Понятно, что социология – инструмент манипулятивный. Но даже если часть людей, которые разочаровались в Зеленском, перебежали к Разумкову, видя в нем некое лучшее будущее, на сегодня экс-спикер слаб. И чтобы нормально стартануть, ему нужно хорошее финансирование. Как будет дальше развиваться ситуация, как быстро он начнет набирать баллы, будет зависеть как от денежных вливаний и предоставления медийных площадок, так и от того, как Разумков будет развивать свою политическую структуру и какое количество тех же "слуг", отколовшихся от партии, поддержат его".

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