Фиктивные расходы партий: почему нардепы хотят лишить НАПК полномочий

Руководство всех фракций парламента зарегистрировали законопроект № 5253, которым предлагается лишить Национальное агентство по предупреждению коррупции права выявлять фиктивные расходы политических партий. "Комментарии" спросили экспертов, кто прав в этой ситуации — нардепы или НАПК.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"В качестве претензии выдвигают невозможность досудебного опротестования результатов мониторинга"

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук отмечает, что в требованиях нардепов лишить НАПК права выявлять фиктивные расходы политических партий имеется рациональное обоснование.

"В частности, они в качестве претензии выдвигают невозможность досудебного опротестования результатов мониторинга. Соответственно, партии не могут обосновать свои траты, ответить на вопросы, а потому в большинстве случаев оказываются "виноватыми", о чём сообщаются СМИ. Это негативно бьет по репутации партий. Собственно, с этим и связаны соответствующие инициативы руководства фракций", — поясняет политолог.

При этом, он согласен, что проблемы с отчетностью партий действительно существуют.

"Например, можно вспомнить возможность завышения стоимости товаров или услуг, покупаемых партиями, что может нести в себе коррупционную составляющую. Потому данные инициативы пока что можно считать началом парламентского обсуждения, а не конечным решением, до которого, видимо, еще далеко", — резюмирует Петр Олещук.

"Борьба с коррупцией выглядит как филькина грамота"

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний размышляет следующим образом: "Без сомнения, борьба с коррупцией является приоритетом, который декларировали практически все парламентские партии. И имея в сессионном зале горячие дискуссии по вопросам, которые касаются бизнес интересов спонсоров этих политсил, народные депутаты с единством, которому можно позавидовать, находят консенсус по вопросам, касающихся их шкурных интересов".

Юрий Подорожний напоминает о дискуссиях, касающиеся финансирования политических сил.

"Идея получать средства из бюджета и таким образом отрывать политиков от дойных сосков олигархов вполне приемлема, — подчеркивает эксперт. — Но на практике наши лакомые к чужому олигархи в очередной раз продемонстрировали свое жлобство и решили кормить своих депутатов-иждивенцев еще и за счет налогоплательщиков. Тогда, когда принималось законодательство о финансировании партий, депутаты готовы были воспринимать все позиции по контролю за этими средствами, в том числе и со стороны НАПК. Но время прошло — и теперь представители всех фракций парламента регистрируют законопроект, которые делает использования средств, выделенных державой на содержание партий, практически бесконтрольным. Цинизм ситуации в том, что НАПК (к работе которого, кстати, есть масса претензий как при прошлом руководстве, так и при нынешнем) нарыла массу нарушений в использовании средств политическими партиями".

По мнению Юрия Подорожнего, фракции парламента должны внести изменения в законодательство, касающееся финансирования партий. Но — в сторону усложнения использования, ограничения статей расходов и увеличения отчетности.

"Иначе борьба с коррупцией выглядит как филькина грамота. Впрочем, пока так оно и есть", — резюмирует эксперт.

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