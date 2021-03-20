Фиктивные расходы партий: почему нардепы хотят лишить НАПК полномочий

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Таисия Ерохина
Руководство всех фракций парламента
зарегистрировали законопроект № 5253, которым предлагается лишить Национальное
агентство по предупреждению коррупции права выявлять фиктивные расходы
политических партий. "Комментарии" спросили экспертов, кто прав в этой ситуации
— нардепы или НАПК.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Преподаватель Киевского национального
университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук отмечает, что в
требованиях нардепов лишить НАПК права выявлять фиктивные расходы политических
партий имеется рациональное обоснование.
"В частности, они в качестве претензии
выдвигают невозможность досудебного опротестования результатов мониторинга.
Соответственно, партии не могут обосновать свои траты, ответить на вопросы, а
потому в большинстве случаев оказываются "виноватыми", о чём
сообщаются СМИ. Это негативно бьет по репутации партий. Собственно, с этим и
связаны соответствующие инициативы руководства фракций", — поясняет политолог.
При этом, он согласен, что проблемы с
отчетностью партий действительно существуют.
"Например, можно вспомнить возможность
завышения стоимости товаров или услуг, покупаемых партиями, что может нести в
себе коррупционную составляющую. Потому данные инициативы пока что можно
считать началом парламентского обсуждения, а не конечным решением, до которого,
видимо, еще далеко", — резюмирует Петр Олещук.
Политтехнолог, эксперт Украинского центра
общественного развития Юрий Подорожний размышляет следующим образом: "Без
сомнения, борьба с коррупцией является приоритетом, который декларировали
практически все парламентские партии. И имея в сессионном зале горячие
дискуссии по вопросам, которые касаются бизнес интересов спонсоров этих
политсил, народные депутаты с единством, которому можно позавидовать, находят
консенсус по вопросам, касающихся их шкурных интересов".
Юрий Подорожний напоминает о дискуссиях,
касающиеся финансирования политических сил.
"Идея получать средства из бюджета и таким
образом отрывать политиков от дойных сосков олигархов вполне приемлема, —
подчеркивает эксперт. — Но на практике наши лакомые к чужому олигархи в
очередной раз продемонстрировали свое жлобство и решили кормить своих
депутатов-иждивенцев еще и за счет налогоплательщиков. Тогда, когда принималось
законодательство о финансировании партий, депутаты готовы были воспринимать все
позиции по контролю за этими средствами, в том числе и со стороны НАПК. Но
время прошло — и теперь представители всех фракций парламента регистрируют
законопроект, которые делает использования средств, выделенных державой на
содержание партий, практически бесконтрольным. Цинизм ситуации в том, что НАПК
(к работе которого, кстати, есть масса претензий как при прошлом руководстве,
так и при нынешнем) нарыла массу нарушений в использовании средств
политическими партиями".
По мнению Юрия Подорожнего, фракции парламента
должны внести изменения в законодательство, касающееся финансирования партий.
Но — в сторону усложнения использования, ограничения статей расходов и
увеличения отчетности.
"Иначе борьба с коррупцией выглядит как
филькина грамота. Впрочем, пока так оно и есть", — резюмирует эксперт.
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