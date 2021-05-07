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Шмигаль прокомментировал законность смены руководства "Нафтогаза"

Премьер также обсудил этот вопрос с Блинкеном

сегодня, 14:02
Автор:

Данило Матюха

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что решение по смене руководства "Нафтогаза" не противоречит никаким юридическим нормам и было принято согласно украинского законодательства. Об этом он сказал в эфире телеканала "1 + 1", передает "Укринформ".

Шмигаль прокомментировал законность смены руководства "Нафтогаза"

Денис Шмигаль - фото: УНИАН

Шмигаль сообщил, что увольнение бывшего руководителя компании Андрея Коболева не имело никакого политического подтекста и было вызвано объективно низкими показателями предприятия, которые отмечались в ведомостях "Нафтогаза".

"Хочу сказать, что по закону и в соответствии со всеми законными процедурами произошла ротация в руководстве Нафтогаза", — заявил премьер.

Также чиновник рассказал, что обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Украину. По его словам, намеченный план реформ компании, основанный бывшим руководством, отменять никто не собирается.

Ранее "Комментарии" писали, что одной из самых обсуждаемых тем последних нескольких дней стала смена руководства в НАК "Нафтогаз Украины". Как известно, главную должность в компании теперь занимает бывший и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко. А вот экс-главу Андрея Коболева "попросили" с поста, по словам чиновника, даже не предупредив. Эксперты попытались разложить ситуацию по полочкам, объяснив, почему происходят именно такие кадровые перестановки и чьей победой их можно считать.

Напомним, правоохранители расследуют несколько уголовных производств относительно деятельности компании НАК "Нафтогаз Украины" и акта госаудита относительно проверки компании. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время выступления с отчетом в парламенте. Есть ли шанс довести хоть какое-то из дел по Нафтогазу до суда и приговора? Так ли подконтролен НАК своему акционеру – Кабмину – как это нам периодически пытаются показать? Как решить проблему этого "государства в государстве"? Ответы на эти вопросы "Комментариям" дали эксперты.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3241245-risenna-pro-zminu-kerivnictva-naftogazu-prijnate-u-ramkah-zakonu-premer.html
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