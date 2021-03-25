Секретарь СНБО назвал причину отсутствия украинских санкций против Коломойского

Отсутствие реакции украинского правительства на введенные США санкции против Игоря Коломойского и нескольких нардепов объясняется очень просто. Главную причину, связанную все с теми же Штатами, озвучил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает "Зеркало недели".



Игорь Коломойский попал под санкции США. Фото из открытых источников

По его словам, американские коллеги не предоставляли Украине никаких документов, которые определяют законность наложенных на отдельных украинских граждан санкций в США.

Именно это останавливает членов СНБО и другие правительственные структуры начать разбирательства насчет Коломойского, а также депутатов Андрея Деркача и Александра Дубинского.

Данилов подчеркнул, что после соответствующего обращения Америки и предоставления официальных бумаг в Украине обязательно начнутся необходимые процессы.

Вероятно, подразумевается введение аналогичных экономических санкций против указанных выше лиц. В противном же случае можно вести лишь разговоры, однако на законодательном уровне у чиновников "связаны руки".

Напомним, "Комментарии сообщали, что США объявили о введении санкций против олигарха Игоря Коломойского в начале марта этого года.

Также журналисты совместно с экспертами разбирались, как сам бизнесмен отнесется к подобным ограничениям.

Тогда политтехнолог Денис Богуш отметил, что, по его мнению, Коломойский может считать Украину самой безопасной для себя страной. Почему эксперт уверен, что олигарх не предпримет попыток выехать за границу, читайте в нашем материале.

Помимо этого, на портале рассказывали, как на введенные Америкой санкции против Игоря Коломойского отреагировал нынешний президент Владимир Зеленский.

Также эксперты объясняли, почему "разошлись пути" Зеленского и Коломойского, которых в СМИ связывают деловым партнерством.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!