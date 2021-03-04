Без союзов с олигархами: почему разошлись пути Зеленского и Коломойского

Многие недоумевают, почему спустя довольно короткое время не сложился, казалось бы, логичный союз "Коломойский и Зеленский". События последних недель заставляют украинцев сомневаться в прочной связи президента и отечественного олигархата. Это, разумеется, подталкивает к новым вопросам. Сдаст ли Зеленский бывшего союзника американцам, на что намекают некоторые Telegram-каналы? Что говорит о том, что Коломойский теряет влияние? Может ли он нанести ответный удар по оппонентам или утащить их с собой на дно? "Комментарии" решили спросить об этом у экспертов.

Вероятно, пути Зеленского и Коломойского разошлись. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Война с президентом может плохо закончиться

Политолог Кирилл Сазонов уверен, что прочный и постоянный союз Коломойского и Зеленского в настоящий момент невозможен по причине несоответствия реального политического веса Игоря Валериевича с его запросами.

"Они могли сотрудничать до выборов. Кандидат в президенты, которого далеко не все воспринимали всерьез, и один из украинских олигархов — тут возможен диалог на равных. Есть общие интересы. Но реальный президент, который принимает достаточно жесткие решения и один из олигархов с багажом реальных проблем в связи с расследованием его махинаций американскими правоохранителями — в принципе, разные весовые категории, — поясняет политолог. — У Коломойского есть группа депутатов в Верховной Раде, тающий бизнес и телеканал. На этом всё".

В минус олигарху, по словам Кирилла Сазонова, работает расследование в США — и депутаты тоже это учитывают.

"Так что влияние Коломойского падает по объективным причинам сегодня и из-за туманных перспектив в ближайшем будущем. Плюс Зеленский показал себя достаточно жестким политиком, разобравшись с медиаимперией Медведчука, который прекрасно себя чувствовал при Порошенко. Коломойский и его команда делают логичный вывод — война с Зеленским может плохо закончиться. Так что серьезного удара по президенту с этой стороны не будет. Шантаж, саботирование важных голосований в Раде — не более", — прогнозирует Кирилл Сазонов.

Довольно токсичен для Зеленского

По мнению преподавателя Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолога Петра Олещук, влияние на Зеленского со стороны Коломойского было изначально преувеличено оппонентами действующего президента.

"В частности, Порошенко, которому было выгодно представить Зеленского как "марионетку Коломойского". Фактически, Зеленский производил информационные продукты для каналов Коломойского. Их отношения были отношениями двух бизнесменов, которым сотрудничать было выгодно. Перед выборами Коломойский помог Зеленскому с информационным ресурсом. Сейчас Коломойский влияет на часть депутатов из фракции СН, но и это влияние не стоит переоценивать, ведь большая часть депутатов голосовала за ряд решений, не выгодных Коломойскому. Например, принятый почти год назад "банковский закон", который сделал невозможным возврат ПриватБанка олигарху", — напоминает политолог.

Очевидно, что на определенном этапе Коломойский стал довольно токсичным для Зеленского, отмечает эксперт. Особенно в вопросах сотрудничества с США.

"В то же время, Коломойский сохраняет влияние в Украине. Просто так избавиться от него не выйдет, — уверен Петр Олещук. — Особенно в условиях войны с другими влиятельными олигархами. Такими, как Медведчук. Потому сложно предсказывать, как дальше будут развиваться события. Но то, что никакой особой "дружбы" между Зеленским и Коломойским не было — это факт. Ну а сейчас она просто невозможна".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какова вероятность того, что Игорь Коломойский пойдет под суд в Украине.

Также на портале найдется информация о том, чем может закончиться "дело ПриватБанка", с оглядкой на ранее партнерские отношения Зеленского и Коломойского.

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