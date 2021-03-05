Санкции против Коломойского: как отреагирует олигарх на решение Госдепа

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Причина – обвинения в коррупции и попытках подорвать демократию в Украине. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Под санкции также попали жена и дети олигарха – им запретили въезд на территорию Штатов. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, каких действий стоит ожидать от Игоря Коломойского и как отреагирует на эту новость президент Владимир Зеленский.



Игорь Коломойский

Санкции не стали новостью для Коломойского

Политтехнолог Олег Постернак считает, что санкции для Игоря Коломойского не стали новостью.

"Они подразумевались изначально, учитывая дела, которые ведут против него в Штатах. Первым звоночком стали санкции против Александра Дубинского – за участие во вмешательстве в американские выборы (пленки Андрея Деркача с голосами людей, похожих на Петра Порошенко и Джо Байдена). Американская фемида явно готовилась к санкциям определенное время", – отмечает эксперт.

По его мнению, Коломойскому нанесен серьезный удар в плане финансового состояния.

"Без транзакций, без активной вовлеченности в мировую финансовую систему, где США играют огромную роль, развитие бизнеса Коломойского можно ставить под вопрос. В том числе его вложении за рубежом. Ведь есть угроза распространения американских антиколомойских санкций и на Европейский континент. Так что могут возникнуть проблемы с "пересидеть трудные времена", как раньше, в Израиле или Швейцарии. Дальнейшие правовые действия американской фемиды могут создать серьезные препятствия для этого. Остается Россия, – отмечет Олег Постернак. – Мы уже слышали заявления Коломойского, демонстрирующие его лояльность к РФ. Тот же тезис о "гражданской войне" в Украине, который Игорь Валерьевич изрек как раз, когда появились первые признаки осложнений между США и фигурой олигарха".

Эксперт считает, что Коломойский будет пытаться выстраивать систему самозащиты – юридическую и политическую.

"Но это будет сложно, ведь нанесен серьезный удар не только по Коломойскому, но и по всему, что с ним связано. Включая его политические проекты в Украине. Подан четкий сигнал, что Игорь Валерьевич стал весьма токсичен. И украинским элитам, политикуму, бизнесу, нужно либо дрейфовать от него, либо минимизировать с ним контакты, – считает политтехнолог. – Для Зеленского эта ситуация – очередной шпагат. Обойти американское давление Офису президента будет сложно. Впрочем, есть мнение, что Зеленский уже выбрал антиолигархическую стезю, о чём говорят его недавние заявления. Возможно, сам президент хочет освободиться от обременительного шлейфа, что Коломойский якобы влияет на Офис президента и самого Зеленского".

Олег Постернак не исключает, что Зеленский мог дать Коломойскому некие гарантии еще перед началом президентской избирательной кампании.

"Но даже если такие гарантии есть, Зеленский вряд ли пойдет против линии США, если те захотят еще серьезнее взяться за Коломойского. Возможно, понимая это, Штаты не будут сильно давить на ОП в плане активизации судебного преследования Коломойского в Украине. Впрочем, у него здесь огромный штат "своих" судей, депутатов и не только. И в случае резких движений со стороны ОП касательно судебного преследования, Коломойский может "выдернуть чеку" и попытаться "подорвать" монобольшинство. Возможно, понимая это, окружение Зеленского активно ведет в последнее время переговоры с "Голосом" и "Батькивщиной" о возможной коалиции", – резюмирует Олег Постернак.

Надежная страна для Коломойского

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что Коломойский вряд ли будет покидать Украину, которая сейчас для него, похоже, самая безопасная страна.

"Может, конечно, попытаться рвануть в Израиль или Швейцарию, как делал ранее, когда на него начал давить Порошенко. Он сам говорил, что у него "тройное гражданство". Но не факт, что после введения американских санкций израильтяне или швейцарцы примут его примут с распростертыми объятиями", – отмечает Денис Богуш.

Зеленский, по его мнению, оказался в сложной ситуации.

"У Зеленского – многолетняя история отношений с Коломойским, с его каналом "1+1", откуда артист пошел в президенты. Коломойский фактически дал ему свою медиа-площадку. И Зеленский ему "немного должен" – это с одной стороны. С другой – сам Зеленский, наверняка, хочет быть самостоятельным, выпрыгнуть из "коломойских штанишек". Потому может попытаться погрозить пальчиком Коломойскому. Но, скорее всего, на этом всё закончится, – предполагает Денис Богуш. – Коломойский выигрывает суды в Украине. И при нынешнем уровне их коррупции, а также общей коррупционности политсистемы, посадить Коломойского вряд ли удастся. По крайней мере здесь".

Напомним, ранее "Комментарии" писали, почему разошлись пути Зеленского и Коломойского.

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