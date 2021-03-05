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Борьба с олигархами: у Зеленского поблагодарили США после санкций против Коломойского

В ОП отметили, что "каждое справедливое решение" в направлении деолигархизации помогает нашей стране "стать сильным и по-настоящему независимым государством"

сегодня, 19:49
Автор:

Елизавета Черных

 В ОП заявили, что Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации. Такое заявление Офис Зеленского сделал после решения  Госдепа США о введении ряда санкций против Игоря Коломойского, передает РБК-Украина. 

Борьба с олигархами: у Зеленского поблагодарили США после санкций против Коломойского

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Менее чем за два года каденции он (президент Владимир Зеленский — ред.) сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов ... Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности ", — подчеркнули в ОП. 
В пресс-службе Офиса Зеленского также подчеркнули, что "каждое справедливое решение" в направлении деолигархизации помогает нашей стране "стать сильным и по-настоящему независимым государством".

Напомним, что США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Причина – обвинения в коррупции и попытках подорвать демократию в Украине. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Под санкции также попали жена и дети олигарха – им запретили въезд на территорию Штатов. Експерты отмечают, что Коломойскому нанесен серьезный удар в плане финансового состояния. "Без транзакций, без активной вовлеченности в мировую финансовую систему, где США играют огромную роль, развитие бизнеса Коломойского можно ставить под вопрос. В том числе его вложении за рубежом. Ведь есть угроза распространения американских антиколомойских санкций и на Европейский континент. Так что могут возникнуть проблемы с "пересидеть трудные времена", как раньше, в Израиле или Швейцарии. Дальнейшие правовые действия американской фемиды могут создать серьезные препятствия для этого.




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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/zelenskogo-otreagirovali-sanktsii-ssha-protiv-1614964089.html
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