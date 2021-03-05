Борьба с олигархами: у Зеленского поблагодарили США после санкций против Коломойского

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Елизавета Черных
В ОП заявили, что Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации. Такое заявление Офис Зеленского сделал после решения Госдепа США о введении ряда санкций против Игоря Коломойского, передает РБК-Украина.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Напомним, что США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Причина – обвинения в коррупции и попытках подорвать демократию в Украине. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Под санкции также попали жена и дети олигарха – им запретили въезд на территорию Штатов. Експерты отмечают, что Коломойскому нанесен серьезный удар в плане финансового состояния. "Без транзакций, без активной вовлеченности в мировую финансовую систему, где США играют огромную роль, развитие бизнеса Коломойского можно ставить под вопрос. В том числе его вложении за рубежом. Ведь есть угроза распространения американских антиколомойских санкций и на Европейский континент. Так что могут возникнуть проблемы с "пересидеть трудные времена", как раньше, в Израиле или Швейцарии. Дальнейшие правовые действия американской фемиды могут создать серьезные препятствия для этого.
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