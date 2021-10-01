Сегодня, 1 октября, начинается трехдневный съезд фракции "Слуга народа" в Трускавце. На нем будет присутствовать президент. Известно, что там рассмотрят и вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Партия "Слуга народа" в Трускавце: чего ожидать от собрания провластной силы - фото из открытых источников

Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" собрание провластной силы и его возможные последствия.

Усиление статуса президента заставляет по-новому выстраивать диалог с депутатами "Слуги народа"

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак уверен, что Трускавецкий тимбилдинг (от англ. Team building – "построение команды"; термин, обычно используемый в контексте бизнеса и применяемый к широкому диапазону действий для создания и повышения эффективности работы команды) не организовывали бы без существенной надобности и важной политической подоплеки.

"Во-первых, это попытка зафиксировать новую реальность в политической системе взаимоотношений в треугольнике "президент — Офис — монобольшинство". Усиление статуса президента, что заметно невооруженным глазом после решений СНБО и старта деолигархизации, заставляет по-новому выстраивать диалог с депутатами "Слуги народа". Во-вторых, вопрос фракционной дисциплины никто не снимал", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что последний год Офису президента приходилось периодически пользоваться голосами групп "За будущее", "Доверие", внефракционных.

"Возможно, президенту хотелось бы минимизировать эту практику, вернувшись к более полному использованию возможностей монобольшинства, которое составляет 244 депутата на данный момент", – размышляет Олег Постернак.

Третьей возможной причиной он называет желание Офиса президента "зачистить" негласные политико-финансовые связи части депутатов "Слуги народа" с кланово-олигархическими группами.

"Помимо этого, также требуется сформировать план на будущее, что требует выработки общего видения и изучения мнения депутатов", – резюмирует Олег Постернак.

Так президенту и сотрудникам его Офиса будет легче давить на нардепов с целью убеждения их голосовать "правильно"

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев считает, что мероприятие это – вполне заурядное.

"Вообще, если бы у нас были настоящие партии, а не политические проекты, то всевозможные съезды, заседания фракций, планёрки с партактивом, и т. п., проходили бы в них регулярно. Но так, как наши квази-партии на деле являются политическими проектами, где рядовые депутаты выполняют исключительно функции нажимания на кнопки, подобные мероприятия – редкость. И проводят их только тогда, когда с "единодушием" по поводу важных голосований во фракции дела обстоят совсем плохо", – поясняет эксперт.

По мнению Даниила Богатырева, суть идеи собрать депутатов от правящей партии вдали от столицы состоит в том, чтобы вырвать их из привычной среды.

"Так президенту и сотрудникам его Офиса будет легче давить на нардепов с целью убеждения их голосовать "правильно". Как показывает практика, этот подход со "слугами народа" работает", – отмечает эксперт.

Ранее издание "Комментарии" писало, что журналистов, несмотря на наличие билетов, пересадили из вагона поезда с депутатами от "Слуги народа".





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