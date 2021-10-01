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Елизавета Черных
Сегодня, 1 октября, начинается трехдневный съезд фракции "Слуга народа" в Трускавце. На нем будет присутствовать президент. Известно, что там рассмотрят и вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Партия "Слуга народа" в Трускавце: чего ожидать от собрания провластной силы - фото из открытых источников
Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" собрание провластной силы и его возможные последствия.
Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак уверен, что Трускавецкий тимбилдинг (от англ. Team building – "построение команды"; термин, обычно используемый в контексте бизнеса и применяемый к широкому диапазону действий для создания и повышения эффективности работы команды) не организовывали бы без существенной надобности и важной политической подоплеки.
Он напоминает, что последний год Офису президента приходилось периодически пользоваться голосами групп "За будущее", "Доверие", внефракционных.
Третьей возможной причиной он называет желание Офиса президента "зачистить" негласные политико-финансовые связи части депутатов "Слуги народа" с кланово-олигархическими группами.
"Помимо этого, также требуется сформировать план на будущее, что требует выработки общего видения и изучения мнения депутатов", – резюмирует Олег Постернак.
Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев считает, что мероприятие это – вполне заурядное.
По мнению Даниила Богатырева, суть идеи собрать депутатов от правящей партии вдали от столицы состоит в том, чтобы вырвать их из привычной среды.
"Так президенту и сотрудникам его Офиса будет легче давить на нардепов с целью убеждения их голосовать "правильно". Как показывает практика, этот подход со "слугами народа" работает", – отмечает эксперт.
Ранее издание "Комментарии" писало, что журналистов, несмотря на наличие билетов, пересадили из вагона поезда с депутатами от "Слуги народа".
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