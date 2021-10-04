Санкции против Коломойского: ответ на оффшоры Зеленского или конфликт внутри "Голоса"

Объединение "Справедливость" (входит в фракцию "Голос") анонсировало регистрацию постановления Верховной Рады Украины о наложении санкций на Игоря Коломойского. Суть: применение санкций к олигарху и связанных с ним компаний, поскольку в их деятельности имеются системные признаки торговли энергоресурсами с государством-агрессором и террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Игорь Коломойский - фото из открытых источников

Именно парламент должен проголосовать санкции против Коломойского и обратиться к СНБО, считает представитель группы "Справедливость" Александра Устинова.

Эксперты проанализировали этот шаг для портала "Комментарии".

Происходящее — ответ Банковой на утечку, которая произошла по оффшорам Зеленского

Политический эксперт Михаил Чаплыга объясняет, что корни происходящего растут с одной из передач Савика Шустера, куда якобы случайно включился Игорь Коломойский.

"Тогда он задал вопрос Зеленскому по поводу выполнения контракта, – отмечает эксперт. – Речь о том, что Коломойский со всеми своими бизнес-партнерами ведет такую политику: часть контрактов идут "в белую", а часть – по оффшорам, по нелегальным схемам. И Зеленский шел именно по оффшорной схеме. Таким образом, Коломойский намекнул Зеленскому на то, что у него на руках есть контракты, которые говорят о нелегальности бизнеса Зеленского. И о том, что тот знал, что этот бизнес нелегален".

На этом, по словам Михаила Чаплыги, эпизод закончился. И прошло достаточно много времени.

То есть, он не отличается ничем от того же Порошенко и многих других. Он укрывался от налогов, отмывал деньги. И, вполне возможно, до сих пор получает дивиденды от этих схем", – размышляет эксперт. "Когда Зеленский начал вести свою странную политику, олигархи разыграли эту карту. И сейчас все говорят о расследовании Pandora Papers, где всплыли оффшорные схемы с участием Зеленского.

Естественно, этот скандал ударил и еще ударит по имиджу Зеленского, поясняет Михаил Чаплыга. И в Офисе президента решили предпринять ответный шаг.

"Известно, что группа "Справедливость" из расколовшегося "Голоса" постоянно сидит на Банковой. Устинова (она же в девичестве Красносельская – внучка известного советского функционера) плотно работает с ОП. И выполняет все пожелания Банковой, – рассказывает эксперт. – Железняк, представитель другой группы в "Голосе", четко объяснил, как всё это происходит. После откровений Железняка ясно, что группа "Справедливость" будет защищать Банковую – по ее же лекалам. То, что изложила Устинова – ответ Банковой на утечку, которая произошла по оффшорам Зеленского. Коломойский, как и обещал ранее, разыграл эту карту. Теперь Зеленский присылает "ответочку", правда чужими руками".

Очевидно, это очередное проявление борьбы внутри фракции

Политолог Максим Джигун не исключает, что в связи со сложной ситуацией, которая наблюдается сейчас внутри фракции "Голос", "Справедливость" хочет продемонстрировать свою проактивность, инновационность в принятии решений.

"Возможно, так они хотят перебить повестку дня, которую устанавливают сейчас в Раде другие – более крупные – игроки. Фактически просматривается желание "Справедливости" продемонстрировать свое присутствие в парламенте. Ну и показать, что они являются альтернативной силой "Голосу". Так что, очевидно, это еще и очередное проявление борьбы внутри фракции. Но в первую очередь это всё же – пиар-проявление", – считает политолог.

Он поясняет, что в реальности мало шансов проголосовать за такое постановление.

"Я сомневаюсь, что даже в повестке дня парламента это постановление появится. Учитывая существующий в нынешнем парламенте баланс сил. Но зато это – громкие заголовки, возможность начать активное обсуждение темы со стороны гражданского сообщества и политических кругов. А это – дополнительные политические бонусы "Справедливости". Но с точки зрения возможной реализации этих идей – всё очень грустно, – уверен Максим Джигун. – 11 человек, которые входят в эту группу, точно не являются движущей силой парламента. А потом вряд ли их инициативы могут стать главными в рассмотрении ВР этого созыва".

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский озвучил условия своих встреч с олигархами.

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