На Коломойского хотят наложить санкции, - постановление ВР

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Козлова Альбіна
Авторы постановления уже зарегистрировали документ в электронной системе, его должны рассмотреть народные избранники. Об этом сообщила в Facebook народный депутат и глава объединения "Справедливость" Александра Устинова.
Игорь Коломойский, фото из открытых источников
Известно, что подало к рассмотрению этот документ объединение "Справедливость". Постановление о наложении санкций на Игоря Коломойского уже зарегистрировано в Верховной Раде Украины.
По словам народного депутата, если постановление, которое состоит из 69 страниц, подпишет большинство нардепов, то это будет демонстрация настоящего намерения бороться с олигархами.
Александра Устинова назвала принятие постановления тестом готовности к настоящим шагам для политических сил Украины, которые сейчас представлены в парламенте.
К постановлению прилагаются 62 страницы с перечнем физических и юридических лиц, на которых будут наложены персональные, экономические санкции и другие ограничительные меры. В частности, блокирование активов и прекращения лицензий.
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