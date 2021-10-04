На Коломойского хотят наложить санкции, - постановление ВР

Авторы постановления уже зарегистрировали документ в электронной системе, его должны рассмотреть народные избранники. Об этом сообщила в Facebook народный депутат и глава объединения "Справедливость" Александра Устинова.

Игорь Коломойский, фото из открытых источников

Известно, что подало к рассмотрению этот документ объединение "Справедливость". Постановление о наложении санкций на Игоря Коломойского уже зарегистрировано в Верховной Раде Украины.

"Именно парламент должен проголосовать за санкции против Коломойского и обратиться к СНБО, чтобы не получилось "избирательности" санкций или олигархов, которыми нас так пугают политики с экранов телеканалов, принадлежащих опять же олигархам", — говорится в посте.

По словам народного депутата, если постановление, которое состоит из 69 страниц, подпишет большинство нардепов, то это будет демонстрация настоящего намерения бороться с олигархами.

Александра Устинова назвала принятие постановления тестом готовности к настоящим шагам для политических сил Украины, которые сейчас представлены в парламенте.

К постановлению прилагаются 62 страницы с перечнем физических и юридических лиц, на которых будут наложены персональные, экономические санкции и другие ограничительные меры. В частности, блокирование активов и прекращения лицензий.



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