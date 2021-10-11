Против Петра Порошенка возбудили уголовное дело о госизмене - нардеп

В понедельник, 11 октября, стало известно, что против бывшего президента Украины Петра Порошенка возбудили уголовное дело в госизмене. Соответствующий документ опубликовал в своем Telegram-канале нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

В опубликованном документе четко видно, что фамилия Порошенко находится возле фамилий Медведчука и Козака, которых также подозревают в государственной измене. Также документ датирован июлем 2021 года.

Бывший прокурор, а ныне нардеп Кузьмин в своей заметке отметил, что руководители силовых ведомств генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов на своем брифинге в минувшую пятницу не сообщили о таких подозрениях относительно Порошенко.

"И почему Порошенко не предъявлено такое же подозрение, как и Медведчуку, если, по мнению генпрокуратуры, они действовали совместно. Почему Порошенко не избрана мера пресечения и почему прокуратура не требует для него ареста или такого же сумасшедшего, как и для Медведчука, залога в миллиард? Что это за цирк? Как такое вообще возможно? Я бы и сам в это не поверил, если бы кто-то рассказал, но пришлось верить: вот выдержка из ЕРДР, подписанная генпрокурором Венедиктовой ", — написал Кузьмин.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что глава СБУ Баканов заявил, что Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Виктору Медведчуку объявили о еще одном новом подозрении в государственной измене и пособничестве терроризму.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Венедиктова рассказала, почему не арестовали Медведчука . Она заявила, что в данном случае не было оснований для задержания лица. Закон не предусматривает срочное задержание. Надо менять 208 статью Уголовно-Процессуального кодекса. Она сообщила, что об этом не первый раз говорит, даже законопроект подавали в Верховную Раду и она надеялась, что депутаты к ним прислушаются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!