Против Петра Порошенка возбудили уголовное дело о госизмене - нардеп

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Лиля Воробьева
В понедельник, 11 октября, стало известно, что против бывшего президента Украины Петра Порошенка возбудили уголовное дело в госизмене. Соответствующий документ опубликовал в своем Telegram-канале нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
Петр Порошенко (фото из открытых источников)
В опубликованном документе четко видно, что фамилия Порошенко находится возле фамилий Медведчука и Козака, которых также подозревают в государственной измене. Также документ датирован июлем 2021 года.
Бывший прокурор, а ныне нардеп Кузьмин в своей заметке отметил, что руководители силовых ведомств генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов на своем брифинге в минувшую пятницу не сообщили о таких подозрениях относительно Порошенко.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что глава СБУ Баканов заявил, что Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Виктору Медведчуку объявили о еще одном новом подозрении в государственной измене и пособничестве терроризму.
Также "Комментарии" сообщали о том, что Венедиктова рассказала, почему не арестовали Медведчука . Она заявила, что в данном случае не было оснований для задержания лица. Закон не предусматривает срочное задержание. Надо менять 208 статью Уголовно-Процессуального кодекса. Она сообщила, что об этом не первый раз говорит, даже законопроект подавали в Верховную Раду и она надеялась, что депутаты к ним прислушаются.
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