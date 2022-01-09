Постпраздничный январь: чего ожидать от украинской политической жизни – и почему

Традиционно первый месяц зимы принято считать "мертвым сезоном" в украинской политике. Таким ли он будет в наступившем 2022-м и какие сюрпризы стоит ждать сразу после праздников? Об этом в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Флаги Украины. Фото: из открытых источников

Украинцев ожидают определенные внутриолигархические трения с властью

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает, что зимний период – это традиционно некое политическое затишье. Причем связанное не только с праздниками, но и с усталостью от многих процессов.

"И хоть зимней политической спячкой это не назовешь, тональность накала всё же снижена. Постоянно бурлить невозможно, – поясняет аналитик. – В январе, скорее всего, в фокусе внимания будут внешние переговорные процессы об Украине. Они станут доминировать и над внутренней повесткой".

Ну, а внутри Украины в январе продолжатся те же процессы, которые были в конце года, считает Александра Решмедилова.

"Нас ожидают определенные внутриолигархические трения с властью. Либо поиск – если не примирения, то нового формата сосуществования. Я не верю в "охоту на ведьм", условный "отстрел" олигархов, национализацию активов. Это всё сценарии нереалистичные. А вот попытки передоговориться (не формально, не официально), явно будут происходить. Поиски властью переговорных форматов для себя – бизнес, политика, грядущие выборы в ряде городов, включая Кривой Рог, – прогнозирует аналитик. – Второй важный внутриукраинский момент января-февраля – как мы пройдем отопительный сезон. Тарифы, платежки, скачки цены на энергоносители (нефть, газ, уголь). Для Украины это всё – чувствительные моменты. Особенно на фоне протестов и погромов в Казахстане в связи с ростом тарифов . Не думаю, что украинцы выйдут на улицу с требованиями снизить тарифы. Но момент этот – неудобный для населения и власти однозначно. Надо смотреть на опыт других стран – как там справляются с подобными проблемами. И учиться на чужом опыте".

Также Александра Решмедилова считает болевой точкой для власти активизацию любых вопросов по урегулированию конфликта на Донбассе. А это вполне вероятно, учитывая внешние переговоры на эту тему.

"У нас всегда, когда поднимается этот вопрос, обостряются внутренние непримиримые противоречия, – напоминает эксперт. – Консенсус вряд ли наработается. Важно хотя бы выйти с минимальными потерями для страны. Чтобы это не провоцировало дополнительные расколы… Еще один сложный момент – ограничения, которые могут вводиться Кабмином по ковиду и его модификациям (новым штаммам). Ждет ли нас новый локдаун? Какие регионы начнут желтеть-краснеть? Ограничения могут нелегко даваться и для населения, и для экономики. По работе парламента (в конце января нардепы выходят с каникул) не исключаю корректировок бюджета и т.д. Но в целом неких резких, горящих решений пока не намечается. Впрочем, не исключено, что что-то может вспыхнуть в любой момент".

Дело против Петра Порошенко станет самым громким событием января

Кандидат политических наук, политэксперт Дмитрий Гаврилюк предполагает, что самым громким событием января станет "судебная вакханалия по отношению к 5-му президенту Украины Петру Порошенко".

Напомним, что Порошенко, подозреваемый в государственной измене и содействии терроризму, сейчас находится за границей. По его словам, он вернется в Украину 17 января 2022 года.

"Судебная вакханалия касательно пятого президента непременно будет поддержана информационно рядом провластных медиа и блоггеров. Чем дольше будет продолжаться печерское правосудие, тем дольше целая страна будет терять репутационно и инвестиционно. В таком случае Зеленскому предстоит уволить его инвестиционных нянь", – говорит Дмитрий Гаврилюк.

Другим событием, которое пролонгируется с прошлого года, он называет военно-политическую слепоту Зеленского касательно военной угрозы со стороны России. И не исключено, что в январе эта угроза может стать не просто угрозой, подчеркивает политэксперт.

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