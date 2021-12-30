logo

BTC/USD

46864.75

ETH/USD

3695.49

LTC/USD

146.12

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Госизмена и поддержка терроризма: в чем именно обвиняют Петра Порошенко
commentss НОВОСТИ Все новости

Госизмена и поддержка терроризма: в чем именно обвиняют Петра Порошенко

Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене и содействии терроризму, заявил, что вернется в Украину в первой половине января

сегодня, 10:09
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Несмотря на то, что Петр Порошенко не скрывает, что планирует находиться за границей до 10 января 2022 года, Печерский суд столицы разрешил задержать пятого президента, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Сейчас журналисты и адвокаты пытаются разобраться, в чем именно обвиняют экс-президента. О подробностях дела передает DW.

Госизмена и поддержка терроризма: в чем именно обвиняют Петра Порошенко

Петр Порошенко. Фото с Facebook

В основе уголовных обвинений, по утверждению журналистов издания DW, лежит заседание СНБО от 4 ноября 2014 года. Тогда Совет нацбезопасности раскритиковал качество закупленного угля из Южно-африканской республики, якобы плохо горевшего и слишком дорогого.Через неделю Украина разорвала этот контракт. В настоящее время ДБР и СБУ считают, что Порошенко находился в сговоре с Медведчуком, а соответственно с Россией и сепаратистами, создавшими искусственный угольный кризис. Из-за этого Украина якобы начала покупать уголь у террористов, при чем за него деньги "проводили" наличными через подставные фирмы.

Это расследование правоохранители вели 6 лет. Осенью 2021 года Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о его завершении. В настоящее время защитники Порошенко говорят, что экс-президент никак не причастен к торговле антрацитом с "республиками" и суду это не доказать.

"Порошенко поставил задачу перед Кабмином достать уголь, Кабмин его получил законным способом. Я настаиваю, что этот способ был законным. Потому что полный запрет экономической деятельности с оккупированными территориями появился гораздо позже", — пояснил в интервью "Украинской правде" адвокат Илья Новиков.
О вероятности сговора Порошенко с Медведчуком свидетельствовать могли бы так называемые записи СБУ, которые Медведчук вел с представителями России и террористами. Однако адвокаты Порошенко уверены, что они собирались незаконно и не будут признаны доказательствами в суде.

К слову, сегодня, 30 декабря, действующий президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко дал интервью в Польше: основные месседжи (ВИДЕО)


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/vid-rnbo-do-rnbo-iaka-rol-petra-poroshenka-u-vuhilnii-spravi-i-iaki-vona-matyme-dlia-noho-naslidky/a-60280771?maca=uk-Twitter-sharing
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!