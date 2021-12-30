Госизмена и поддержка терроризма: в чем именно обвиняют Петра Порошенко

Несмотря на то, что Петр Порошенко не скрывает, что планирует находиться за границей до 10 января 2022 года, Печерский суд столицы разрешил задержать пятого президента, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Сейчас журналисты и адвокаты пытаются разобраться, в чем именно обвиняют экс-президента. О подробностях дела передает DW.

Петр Порошенко. Фото с Facebook

В основе уголовных обвинений, по утверждению журналистов издания DW, лежит заседание СНБО от 4 ноября 2014 года. Тогда Совет нацбезопасности раскритиковал качество закупленного угля из Южно-африканской республики, якобы плохо горевшего и слишком дорогого.Через неделю Украина разорвала этот контракт. В настоящее время ДБР и СБУ считают, что Порошенко находился в сговоре с Медведчуком, а соответственно с Россией и сепаратистами, создавшими искусственный угольный кризис. Из-за этого Украина якобы начала покупать уголь у террористов, при чем за него деньги "проводили" наличными через подставные фирмы.

Это расследование правоохранители вели 6 лет. Осенью 2021 года Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о его завершении. В настоящее время защитники Порошенко говорят, что экс-президент никак не причастен к торговле антрацитом с "республиками" и суду это не доказать.

"Порошенко поставил задачу перед Кабмином достать уголь, Кабмин его получил законным способом. Я настаиваю, что этот способ был законным. Потому что полный запрет экономической деятельности с оккупированными территориями появился гораздо позже", — пояснил в интервью "Украинской правде" адвокат Илья Новиков.

О вероятности сговора Порошенко с Медведчуком свидетельствовать могли бы так называемые записи СБУ, которые Медведчук вел с представителями России и террористами. Однако адвокаты Порошенко уверены, что они собирались незаконно и не будут признаны доказательствами в суде.

К слову, сегодня, 30 декабря, действующий президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО.

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