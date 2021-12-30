Госизмена и поддержка терроризма: в чем именно обвиняют Петра Порошенко

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Людмила Слободенюк
Несмотря на то, что Петр Порошенко не скрывает, что планирует находиться за границей до 10 января 2022 года, Печерский суд столицы разрешил задержать пятого президента, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Сейчас журналисты и адвокаты пытаются разобраться, в чем именно обвиняют экс-президента. О подробностях дела передает DW.
Петр Порошенко. Фото с Facebook
В основе уголовных обвинений, по утверждению журналистов издания DW, лежит заседание СНБО от 4 ноября 2014 года. Тогда Совет нацбезопасности раскритиковал качество закупленного угля из Южно-африканской республики, якобы плохо горевшего и слишком дорогого.Через неделю Украина разорвала этот контракт. В настоящее время ДБР и СБУ считают, что Порошенко находился в сговоре с Медведчуком, а соответственно с Россией и сепаратистами, создавшими искусственный угольный кризис. Из-за этого Украина якобы начала покупать уголь у террористов, при чем за него деньги "проводили" наличными через подставные фирмы.
Это расследование правоохранители вели 6 лет. Осенью 2021 года Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о его завершении. В настоящее время защитники Порошенко говорят, что экс-президент никак не причастен к торговле антрацитом с "республиками" и суду это не доказать.
К слову, сегодня, 30 декабря, действующий президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО.
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