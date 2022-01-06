Порошенко назвал точную дату своего возвращения в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Людмила Слободенюк
Петр Порошенко раскрыл тайну даты своего возвращения в Украину. Ранее он только обещал, что вернется в первой половине января , а его адвокат Илья Новиков сообщал, что это произойдет ориентировочно 10 января. Сегодня же, 6 января, пятый президент Украины написал на своей странице в Facebook, что вернется с Европы 17 января 2022, передает портал "Комментарии".
Петр Порошенко назвал дату возвращения в Украину. Фото с Facebook
По словам Петра Порошенко, он вынужден задержаться в Европе до 17 января, чтобы провести важные переговоры с европейскими партнерами о судьбе Украины.
Петр Порошенко не упустил случая раскритиковать действующего президента Украины, который, по его мнению, должен сейчас реагировать на ситуацию в Казахстане, а не отдыхать в Карпатах.
Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявлено подозрение в государственной измене по поводу закупки угля у боевиков ОРДЛО в 2014-2015 годах. Об этом подробнее "Комментарии" писали в следующей публикации — Госизмена и поддержка терроризма: в чем именно обвиняют Петра Порошенко
Читайте также: Что говорят в ОБСЕ о протестах в Казахстане
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости