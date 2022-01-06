Порошенко назвал точную дату своего возвращения в Украину

Петр Порошенко раскрыл тайну даты своего возвращения в Украину. Ранее он только обещал, что вернется в первой половине января , а его адвокат Илья Новиков сообщал, что это произойдет ориентировочно 10 января. Сегодня же, 6 января, пятый президент Украины написал на своей странице в Facebook, что вернется с Европы 17 января 2022, передает портал "Комментарии".

Петр Порошенко назвал дату возвращения в Украину. Фото с Facebook

По словам Петра Порошенко, он вынужден задержаться в Европе до 17 января, чтобы провести важные переговоры с европейскими партнерами о судьбе Украины.

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии", — написал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Петр Порошенко не упустил случая раскритиковать действующего президента Украины, который, по его мнению, должен сейчас реагировать на ситуацию в Казахстане, а не отдыхать в Карпатах.

"Удивительно, что в дни такого напряжения исполнитель роли Президента постит видосик, где он развлекается с щенками в спортзале, с Ермаком в Гуте. Когда у власти неадекваты, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому следующую неделю — с 10 по 15 января — буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране", – написал Порошенко.

Напомним, пятому президенту Украины Петру Порошенко объявлено подозрение в государственной измене по поводу закупки угля у боевиков ОРДЛО в 2014-2015 годах. Об этом подробнее "Комментарии" писали в следующей публикации — Госизмена и поддержка терроризма: в чем именно обвиняют Петра Порошенко

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