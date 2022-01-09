Гордон рассказал, почему западное лобби не спасет Порошенко

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Кравцев Сергей
Запад, несмотря на свои заявления, очень циничный. Это уже не единожды было доказано на практике. Запад делал громкие заявления, но это не спасло ни Юрия Луценко, ни Юлию Тимошенко, ни Алексея Навального, ни Михаила Саакашвили от тюрьмы. Поэтому не стоит надеяться, что западное лобби поможет пятому президенту Петру Порошенко избежать тюрьмы. Как информирует портал "Комментарии", таким прогнозом в эфире телеканала "Украина 24" поделился телеведущий, журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.
Дмитрий Гордон. Фото: TASS
Дмитрий Гордон отметил, нужно давно понимать, что в поддержке Украины, в поддержке украинских политиков западные страны действуют исключительно, исходя из своих интересов. Запад постоянно придерживается одного и того же принципа. Он сотрудничает с теми людьми, которых народ делает властью.
Журналист считает, единственное, что можно ждать от Запада – это выражения глубокой обеспокоенности. Именно поэтому единственное, что можно ждать команде Порошенко – это выражение глубокой обеспокоенности.
Гордон также выразил мнение, если бы у власти было ренальное желание отправить пятого президента за решетку, то это уже было бы сделано. Власть Зеленского, по мнению журналиста, могла это сделать за первые полгода у власти.
Он добавил, многие в Украине будут в экстазе, потому что много кто говорил о том какие плохие Медведчук и Порошенко, а Зеленский вот взял и обоих в одной камере закрыл, рейтинг, по замыслу пиарщиков Зеленского, и поползет вверх.
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