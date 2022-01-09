Гордон рассказал, почему западное лобби не спасет Порошенко

Запад, несмотря на свои заявления, очень циничный. Это уже не единожды было доказано на практике. Запад делал громкие заявления, но это не спасло ни Юрия Луценко, ни Юлию Тимошенко, ни Алексея Навального, ни Михаила Саакашвили от тюрьмы. Поэтому не стоит надеяться, что западное лобби поможет пятому президенту Петру Порошенко избежать тюрьмы. Как информирует портал "Комментарии", таким прогнозом в эфире телеканала "Украина 24" поделился телеведущий, журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон. Фото: TASS

"Все разговоры о западном лобби кого бы то ни было не имеют под собой никакой почвы. Ни Саакашвили не спасло западное лобби, ни Навального, ни Тимошенко в свое время, ни Луценко. Не спасет и Порошенко", – отметил журналист.

Дмитрий Гордон отметил, нужно давно понимать, что в поддержке Украины, в поддержке украинских политиков западные страны действуют исключительно, исходя из своих интересов. Запад постоянно придерживается одного и того же принципа. Он сотрудничает с теми людьми, которых народ делает властью.

Журналист считает, единственное, что можно ждать от Запада – это выражения глубокой обеспокоенности. Именно поэтому единственное, что можно ждать команде Порошенко – это выражение глубокой обеспокоенности.

Гордон также выразил мнение, если бы у власти было ренальное желание отправить пятого президента за решетку, то это уже было бы сделано. Власть Зеленского, по мнению журналиста, могла это сделать за первые полгода у власти.

"Президент и его окружение мыслят кинофильмом. Сейчас рейтинг у него упал очень сильно. Вскрылись многие вещи неприглядные и отвратительные для президента и для Офиса президента. И они решили киношкой перебить эту ситуацию. А, чем перебить? Богдан же сказал мнение в интервью, что у них (Ред. в Офисе президента) идея – в один день свести в СИЗО Порошенко и Медведчука", – отметил журналист.

Он добавил, многие в Украине будут в экстазе, потому что много кто говорил о том какие плохие Медведчук и Порошенко, а Зеленский вот взял и обоих в одной камере закрыл, рейтинг, по замыслу пиарщиков Зеленского, и поползет вверх.

Читайте также на портале "Комментарии" – Гордон назвал сумму, сколько платит ОП за то, что начали его "мочить".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!