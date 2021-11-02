Похолодания между Зеленским и Ахметовым не произошло: ключевые решения «слуг» по кадрам

Представители "Слуги народа" на заседании фракции в понедельник вечером приняли ряд кадровых решений, которые касаются Кабмина и Рады. В среду должны пройти процедуры увольнения, а в четверг – назначения. Эксперты в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" оценили эти решения, рассказав, к чему они могут привести.

Новый состав Кабмина. Фото: stopcor.org

Напомним, что среди обнародованных решений:

– нардеп от "слуг" Ирина Верещук заходит на пост министра реинтеграции оккупированных территорий;

– написавший заявление об отставке с поста главы Минитеграции Алексей Резников рекомендуется на пост министра обороны;

– вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский и первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко пишут заявления об отставке;

– Вячеслава Штучного рекомендуют на должность руководителя Аппарата Верховной Рады;

– председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин уходит с таможни на должность Минстратегпрома (ранее занимал Уруский).

Кабинет министров остаётся "лоскутным одеялом", которое сшивают на Банковой

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко отмечает:

"Самой острой частью кадровых перемен и слухов о них были мнения о возможности отставки премьер-министра Шмыгаля, которое озвучивали некоторые комментаторы близкие к Офису президента (ОП). Это могло произойти на фоне похолодания между Зеленским и Ахметовым, которое наблюдается после отставки с поста спикера ВР Разумкова. Тем не менее, говорить об отставке премьера сейчас преждевременно".

По мнению эксперта, остальные кадровые замены зиждутся, в первую очередь, на лояльности и отношениях кандидатов с Банковой.

"В отдельных случаях мы видим ещё большие новые усиления своей позиции со стороны главы ОП Ермака. К примеру, назначение близкого ему Резникова на должность министра обороны. В целом Кабинет министров остаётся "лоскутным одеялом", которое сшивают на Банковой. Полноценной программы деятельности от новых кандидатов на министерские должности мы вряд ли дождемся скоро", – прогнозирует Ярослав Божко.

Все кадровые решения последнего времени говорят об усилении влияния Банковой на исполнительную, а также на законодательную власть

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что пока трудно понять, насколько новые кадровые решения будут эффективны. Но акцентирует, что в Кабмине уменьшается институциональная самостоятельность при росте влияния Банковой.

"Резников становится министром обороны не потому, что он что-то понимает в обороне. Он хороший адвокат, юрист, но мы не увидели никаких позитивных сдвигов в вопросе реинтеграции. Единственное, чем занимался Резников – это активно ретранслировал меседжи Банковой. В 2019-м рассказывал о неотвратимости Минских соглашений. В 2021-м уже говорил о вероятности их изменений, о необходимости закона о коллаборантах и так далее. То есть, Резников просто озвучивает те тезисы, которые ему сбрасывает Банковая. И его назначают в Минбороны просто усиливая там влияние Ермака и Зеленского. Возможно, целью является уничтожение некоторой бюрократической оппозиции, которая существовала всегда", — предполагает эксперт.

Назначение Верещук в Минреинтеграции он считает удачным политическим решением, которое ни коим образом не говорит об эффективности.

"Почему удачное в политическом смысле? Потому что убирают из фракции не всегда лояльного, но всегда гиперактивного человека. Делают еще одну женщину министром. Будет заниматься гуманитарными вопросами реинтеграции, коммуницировать с западными донорами. Это неплохая политическая история, – поясняет Николай Мельник. – В Минреинтеграции Верещук сможет меньше навредить, чем в Минобороны (куда хотела) или в фракции СН. То есть, Банковая решила хоть куда-то пристроить мегаактивную Верещук, которая, напомню, год назад баллотировалась в мэры Киева. Ну, а Минрегион — такое министерство, которое, похоже, Банковой, не жалко".

"Все кадровые решения последнего времени говорят об усилении влияния Банковой на исполнительную, а также на законодательную власть, – подчеркивает эксперт. – Я не готов сказать, насколько это будет эффективно. Но точно Зеленскому станет сложнее объяснять людям, что он не имеет отношения к прочим ветвям власти, и что все его реформы якобы блокируются плохими бюрократами".

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