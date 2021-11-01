Куда уходит Резников: эксперты рассказали, что задумали в ОП

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию. Не исключено, что он займет пост министра обороны, а на его место в Минреинтеграции придет нардепы (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук. О чем говорят такого рода перестановки? К чему они могут привести? В этих вопросах в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" помогли разобраться наши эксперты.

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Резников продемонстрировал себя эффективным менеджером, адекватно отработал на должности руководителя Минреинтеграции и первого зама украинской делегации в ТКГ

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко расценивает прогнозируемый переход Алексея Резникова в Минобороны как желание Верховного Главнокомандующего (президент) улучшить эффективность ведомства в части организации его работы.

"Отмечу, что это гражданская должность, а не военная. Не стоит путать с главнокомандующим, который осуществляет непосредственное военное руководство ВСУ. Общеизвестны проблемы при нынешнем министре обороны Андрее Таране. В частности, это невыполнение государственного оборонного заказа, критика организации питания, нюансы в части поставок топлива. Нельзя сказать, что это тотальный провал, однако непозволительно в условиях де-факто войны допускать подобное", – подчеркивает Игорь Чаленко.

Он напоминает, что на следующий год в Минобороны должны освоить 32,9 млрд грн на закупку новой техники, умело распорядиться более 11 млрд грн на топливо и питание. Общий прогнозируемый бюджет – более 131 млрд грн.

"Резников продемонстрировал себя эффективным менеджером, адекватно отработал на должности руководителя Минреинтеграции и первого зама украинской делегации в ТКГ, а также не давал повода усомниться в своей лояльности Офису президента (ОП). Что касается Ирины Верещук, которая ранее не раз выражала желание возглавить Минобороны… Не думаю, что она откажется возглавить Минреинтеграции, если такое предложение действительно поступит, – считает Игорь Чаленко. – Она показала себя как командный игрок – и не будет перечить общему виденью модернизации соответствующего блока правительства. В общем, я расцениваю эти возможные кадровые перестановки как тактические, которые не изменят общего направления, задаваемого не в Кабмине, а в ОП".

Кто бы не стал новым министром обороны – это человек будет ещё более лоялен президенту

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев отмечает, что о смене министра обороны говорят ещё с лета.

"В Офисе президента были недовольны Андреем Тараном из-за того, что последний наладил некие "схемы" по заработку на армейском имуществе, а также конфликтовал с экс-главнокомандующим Русланом Хомчаком. Тем самым создавал нездоровую атмосферу в армии. Хомчака уволили раньше, так как сделать это было легче с административной точки зрения. До Тарана очередь на увольнение доходит только сейчас", – поясняет Дании Богатырев.

По его мнению, кто бы не стал новым министром обороны – это человек будет ещё более лоялен президенту, что укладывается в общий тренд на концентрацию власти в руках ОП.

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