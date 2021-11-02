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Разумков ушел – Штучный пришел: «слуги народа» определились с главой аппарата ВР

Слуга народа решила вернуть Штучному кресло главы аппарата Рады

сегодня, 08:08
Автор:

Кравцев Сергей
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Большинство нардепов фракции "Слуги народа" заняло единую позицию, проголосовав за кадровое назначение – вернуть Вячеслава Штучного на должность руководителя аппарата Верховной Рады. Для Штучного возглавлять аппарат ВР не новое дело. Он уже занимал данный пост с сентября 2019 по июль 2020 года. Затем парламентарии работали фактически без заведующего парламентской канцелярией. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на спикера фракции Юлии Палийчук в Telegram.

Разумков ушел – Штучный пришел: «слуги народа» определились с главой аппарата ВР

Вячеслав Штучный. Фото: RADA.GOV.UA

Вячеслав Штучный был не единственным претендентом на то, чтобы возглавить аппарат парламента. В монобольшинстве также рассматривали возможность назначения на эту должность своих коллег по фракции Александра Копиленко и Павла Фролова. Но ранее снял интригу глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который во время общения со СМИ еще до заседания фракции выразил уверенность, что Штучный вернется на свою должность и будет возглавлять аппарат парламента.

Ранее именно вокруг должности главы аппарата Верховной Рады было немало споров, немало упреков прозвучало в сторону экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова, мол он не сумел настроить нормальную, оперативную работу Верховной Рады. В итоге, парламент больше года работал без руководителя аппарата парламента. Сам же Разумков утверждал, что работа парламента не стопорится и законопроекты подготавливаются к рассмотрению нардепами оперативно.

Также еще раньше портал "Украинская правда" сообщал, что Вячеслав Штучный был назначенцев Офиса президента. Его кандидатуру одобрили на Банковой для того, чтобы контролировать деятельность Дмитрия Разумкова, оперативно сообщав о его решениях Офис президента.

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Источник: https://t.me/ypaliychuk/68
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